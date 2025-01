SCNext Top 25: classifiche aggiornate di basket femminile delle scuole superiori 2024-25

Il basket femminile delle scuole superiori ha un nuovo numero 1 e un prossimo fine settimana pieno di partite.

Il 4 gennaio abbiamo assistito all’attesissima rivincita tra l’arcivescovo Mitty e l’Ontario Christian, il No. 1 e 2 in questa classifica il mese scorso – alla mostra Sabrina Ionescu ospitata dalla Carondelet High School. L’arcivescovo Mitty ha vinto il primo turno, ma l’Ontario Christian ha vinto quella partita 61-44 – una vittoria che li ha portati al primo posto nella SCNext Power Rankings. Sfortunatamente, con 5:30 rimasti nel secondo quarto, la stella junior di Mitty McKenna Woliczko ha subito un infortunio al ginocchio di fine stagione.

Nel fine settimana festivo, il paese ha un fine settimana ricco di giochi, con eventi come Hoophall Classic (Springfield, MA), She Got Game MLK Classic (Washington, DC), Classic in the City (Berlino, OH), Classic in the City (Pickerington, Ohio), 4 Tha Culture MLK Edition (Atlanta, Georgia) e MLK Classic (Atlanta, Georgia) ospiteranno le migliori 25 squadre in eventi imperdibili.

Alcune delle migliori 25 partite della prossima settimana:

17 gennaio: Sidwell Friends (DC) vs. Arcivescovo Mitty (CA); Bradley Central (TN) vs. Accademia Montverde (FL)

18 gennaio: Bullis (MD) vs. Vescovo Ireton (VA); Morris Catholic (NJ) vs. Arcivescovo Mitty (CA); Faith Famiglia (TX) vs. Montverde (FL)

19 gennaio: Long Island Lutheran (NY) contro IMG Academy (FL)

20 gennaio: Lawrence Central (IN) vs. Purcell Marian (OH)

Controlla l’elenco completo delle migliori 25 squadre di seguito.