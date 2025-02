Scoiattolo! Sargent SMNT ottiene aiuto da Furry Pitch Invader

Josh Sargent È stato di nuovo questo fine settimana per Norwich City di nuovo un goal perché l’attaccante della squadra nazionale degli Stati Uniti si è diretta a casa per salvare 1-1 per il suo partito dopo essere rimasto in ritardo al primo gol Città dello scafo In Campionato.

L’aiuto è stato tecnicamente accreditato per il terzino di Canary Kellen Fisher, la cui croce intelligente quasi post-post era Homovin Homoma di Sargent Diversi minuti alla seconda metà allo stadio MKM.

Osservatori più attenti, tuttavia, notano che si trattava di una coraggiosa corsa sovrapposta della graziosa ala di coda folta di Norwich su una linea di touch, che ha fornito una distrazione chiave nell’accumulo.

Mentre lo scoiattolo non ha ricevuto alcun credito formale per il suo ruolo nell’obiettivo di Sargent, dopo la partita ha ottenuto almeno un cenno del capo dal manager di Norwich Johannes Hoff Thorrap.

“Non credo di aver mai visto qualcosa del genere”, ha detto Thorup Durante la sua conversazione postmatch.

“Ho scoiattoli qui nel mio giardino. Sono ovunque. Spero che non sia mio, perché altrimenti dovremo trovarlo e portarlo a casa.

Furry Pitch Invaders è diventato un eroe immediato dei fan dei fan di Canary sui social media, con molte chiamate per iscriverli.