Scommessa per principianti: trovare il valore di migliaia di oggetti di scena Super Bowl

Un totale di 14 127 partite sono state giocate nell’era del Super Bowl. E in questi giochi le squadre hanno vinto 9 147 069 yard.

Nove milioni sembrano molto, giusto? Ma pensaci: 9,1 milioni saranno inferiori allo 0,1% dell’importo totale fissato dagli americani nel Super Bowl di quest’anno.

Ogni anno, American Gaming Association rilascia stima quanto gli Stati Uniti scommettano sul Super Bowl. Nel 2021, questo numero di $ 4,3 miliardi era impostato 23 milioni di americani, entrambi registrati di unità in quel momento. Entro il 2023 saltò a 50 milioni di persone e $ 16 miliardi. L’anno scorso erano 68 milioni di persone e $ 23 miliardi. Molto probabilmente sta aumentando quest’anno.

Quindi sì … alla gente piace scommettere su un Super Bowl.

Se lo stai leggendo in questo momento, sei un scommettitore esperto che sta cercando suggerimenti o più recenti nel mondo delle scommesse sportive. Se sei nel secondo gruppo, probabilmente stai cercando di essere stupito dall’unico numero di cose che puoi scommettere durante il più grande evento sportivo dell’anno.

Il passaggio da “sbalordito” a “adeguatamente ruota” può fare un po ‘di pratica per quanto riguarda un numero incredibilmente elevato di modi per scommettere sul Super Bowl. Ci sono quasi tanti modi per mangiare i gamberi, ci hanno insegnato il film “Forrest Gump”.

Gli oggetti di scena sono i libri di sport marini. Puoi griglierlo, cuocere, grigliare, paraloni. Ci sono oggetti di scena di passaggio, oggetti di scena affrettati, quarti. Ogni volta che l’atterraggio, i primi touchdown, gli ultimi touchdown. Ci sono trimestri di oggetti di scena, mezze oggetti di scena, oggetti di scena, oggetti di scena di scavo, specialità adeguate, parlay, supporti, oggetti di scena, oggetti di scena di succo, oggetti di scena senza succo, oggetti di colore Gatorade, sandwich per oggetti di scena. Questo è … questo è tutto.

Per qualsiasi tipo di scommettitore, ti guiderò attraverso questi enormi oggetti di scena di Smorgasbord, quindi quando arriverai al Super Bowl domenica prossima, l’unica cosa che ti perdi è la tabella traboccante del buffet. In un minuto arriviamo alle selezioni, ma prima c’è un riassunto di ciò a cui è disponibile, insieme ad alcuni “dos e non da non fare”, che devono essere tenuti a mente.

Mercati

Nota veloce prima di immergerci: ESPN BET aggiunge ancora oggetti di scena e mercati di scommesse sul Web. Nei prossimi giorni, l’elenco generale delle opzioni crescerà rapidamente. Alcuni degli esempi seguenti non sono ancora disponibili, ma saranno sicuramente prima dello scavo.

Linee di gioco

Queste sono le tue scommesse classiche: linea di denaro, diffusione e totale. Seleziona il vincitore, scorrimento o sotto il punteggio finale (attualmente KC -1,5 e O/U: 49.5). Non aver paura di spostare la linea se ti senti con fiducia. Pensi che Philadelphia Eagles vincerà in una relazione alta? Prova a ottenere un PHI -6,5 Na +220 o più di 59,5 punti (+270). Senti la vittoria di Kansas City con un punteggio basso? Parlay KC -2.5 e inferiore per +525 corsi.

TD Sagittario

Sembra abbastanza semplice, ma ci sono ancora molte nuove opzioni. I TD tradizionali, il primo TD e l’ultimo TD sono permanentemente popolari tra i betatori occasionali, ma se vuoi arrivare alle erbacce, puoi persino scommettere/sotto il numero di maglia del primo atterraggio del tiratore.

Conquista

Giardia, completamento, catture, fretta, intercettazioni, soluzioni, obiettivi target … lo chiami, puoi scommettere su di esso. Ogni giocatore avrà il suo individuo sopra/sotto gli oggetti di scena, ma ci sono anche alcune specialità divertenti che circondano il Super Bowl Superlates. La corsa più lunga di Saquon Barkley su oltre 40 yard andrà? Patrick Mahomes e Jalen faranno male entrambi per lanciare oltre 300 iarde? Chi cattura il maggior numero di passaggi nel gioco? Ogni giocatore di abilità primaria ha anche una sua carta per oggetti di scena speciali.

Gioco

Probabilmente il più grande aumento degli oggetti di scena per il Super Bowl cade sotto questo ombrello. Ecco alcuni esempi di come puoi scommettere in dettaglio questo gioco.

Primo giro – La squadra sarà un punteggio? Croce a centrocampo? Raggiungere la zona rossa? Hai un gioco di 20 iarde?

Mezzo/quarto – Scommesse sepred/colty/money line per ogni arco di gioco, il numero di atterraggi in ogni metà e quale quarto vedrà il maggior numero di punti.

Domande al flusso di giochi – La squadra vincerà la partita per l’ultima volta? Il gioco sarà legato in qualsiasi momento (senza contare 0-0)? Il punteggio sarà negli ultimi due minuti di entrambe le metà?

Diverso – Conversioni a 2 punti, margine di vittoria, numero totale di punteggi nel gioco.

Dos e no

Ecco alcuni suggerimenti che guardano le scommesse delle dimensioni della fabbrica di cheesecake:

FARE Assicurati di passare attraverso tutte le opzioni. I libri sportivi sono élite quando si stabiliscono linee sui lati e le somme, perché si sono praticati per anni, con molti dati per supportare le loro decisioni. Questi sono i collocamenti più popolari da posizionare, quindi i libri sportivi ottengono un sacco di soldi da entrambe le parti e possono accontentarsi di un numero (o di chiusura) nel mezzo. Tuttavia, quando molti oggetti di scena diversi offrono e offrono questo, troverai alcune righe che vengono disattivate dove dovrebbero essere elencate.

NO Crea parlay dello stesso gioco con troppi eccezionali. Ad esempio, potresti pensare che tutti coloro che sono assorbitori sono in ottimi posti dopo aver visto come Zach Ertz trova buchi nella difesa delle aquile la scorsa settimana ma non lo faranno Tutto Vai nello stesso gioco. È più probabile che diversi giocatori andranno a un totale, mentre diversi giocatori vanno sotto.

FARE Crea il Parlay dello stesso gioco con le gambe correlate. I mahomi che passano cortile e xavier degno di ricevere cantieri probabilmente stanno andando insieme. Hurts passa attraverso il suo completamento e i tentativi di oggetti di scena probabilmente diventeranno un gioco in cui gli Eagles giocano da dietro.

NO Scommetti sul tuo importo normale per ogni oggetto di scena, soprattutto se hai intenzione di scommettere su molti di questi mercati.

FARE Divertiti! È l’ultima azione significativa NFL per sette mesi. Sfruttare al meglio la responsabilità delle scommesse.

Pali

Eagles to Win, ML (+105)

L’anno scorso, ho esploso gli analisti e supportati i capi come piccoli sfavoriti perché suonavano un brutale piano di gioco e culminò al momento giusto, mentre San Francisco 49ers si ritirarono quasi al Super Bowl. Questa volta, l’FPI ha aquile preferito di 2,2 punti ed erano battaglie più testate in termini di potere dell’avversario rispetto a Kansas City.

Per garantire la vittoria contro i Chiefs, devi essere in grado di offrire un colpo a eliminazione diretta. Se c’è una squadra con una serie di abilità e coraggio per stare in piedi, è il gruppo Eagles che viene convertito in un corto campo come nessun altro team della NFL, con angoli di parcheggio e un talento diverso a Saquon Barkley. Philly ha quasi sconfitto i capi in questo gioco due anni fa, li ha superati e non ha raggiunto il DPI economico e l’atterraggio difensivo.

Alla fine, gli Eagles non hanno perso quando erano pienamente in salute in questa stagione. Hanno perso AJ Brown in una perdita di un punto di Atlanta Falcons (dove è probabile che la domanda costerà il gioco). Erano senza Brown e Devont Smith quando i bucanieri Tampa Bay fu congelato e si sono messi in un deficit di 24-0 prima di raggiungere un primo minuto. E hanno perso male a causa dello shock quando Kenny Pickett ha quasi abbattuto i corridori della NFC.

Aquiles per segnare sulla prima corsa (+100) e Chiefs per segnare sulla prima unità (+100)

Gli Eagles hanno cercato di segnare sui dischi di apertura all’inizio di questa stagione, ma lo hanno trasformato con le prime unità di successo in sei delle ultime sette partite, inclusi i tocchi in quattro consecutivi.

I capi hanno segnato su sette delle loro ultime nove unità di apertura.

I Chiefs hanno permesso il punteggio delle unità di apertura in nove partite su 20 in questa stagione, mentre gli Eagles hanno lasciato sia Los Angeles Rams che i comandanti del punteggio nelle loro prime giostre durante il gioco.

Entrambe le scommesse NA +100 consentono un guasto se un solo punteggio della squadra, e penso che sia più probabile che entrambe le squadre segnino piuttosto che una singola squadra.

Noah Grey Under 1,5 Ricezione (-125)

Per la maggior parte della metà della stagione, Gray era un pezzo di capo dell’offesa, specialmente quando Travis Kelce ha salvato e ferito Ras Rice. Ma con il ruolo di Growly Weekly e Hollywood Brown di Xavier Worthy, Gray ha visto il suo uso evaporare. Ha visto cinque obiettivi complessivi nelle ultime cinque partite. Certo, li ha catturati tutti, ma in tutti questi giochi ha ottenuto meno di 1,5.

Devonta Smith con 4,5 reception (-118)

È probabile che questi oggetti di scena scenderanno sul filo, con il risultato più comune di Smith è esattamente quattro catture. Tuttavia, non tutti i giochi sono creati lo stesso. Smith ha superato questo numero nel 100% dei giochi Brown e il 100% dei giochi con un picchetto al centro, ma solo il 25% dei giochi con Hurts e Brown entrambi sani. In ogni gioco di gioco ha tirato fuori esattamente quattro palle, ma ha fatto la velocità perfetta. Contro la difesa superiore dei capi, che Foots lascia dagli ampi ricevitori, è improbabile che gli obiettivi di Smith al livello necessario per valutare questa scommessa.

Gambe “sicure” che includono in Parlay

Un aspetto delle linee dello shopping che spesso si combinano è la pratica di aggiungere “gambe sicure” a Parlays o altre scommesse. Alcune linee alternative sono molto pesanti, ma altre sono costruite su curve tradizionali (dove vi è probabilità che le cose stiano accadendo, raggruppate attorno al diametro con valori remoti su entrambi i lati). Alcune possibilità potrebbero essere giuste nel mezzo della gamma, ma valgono entrambi i punti finali. Queste scommesse non dovrebbero essere collocate in sé a causa di possibilità estremamente brevi, ma possono essere organizzate insieme o aggiunte a un’altra scommessa per aumentare la busta paga senza aggiungere un rischio elevato.

Dallas Goedert ha un ricevimento di oltre 15 yard (-300)

In questa stagione, Goedert ha giocato 12 partite complete e in 10 di loro hanno avuto una presa di 15 yard, tra cui la corsa di cinque competizioni dirette, che includono tre partite di Filadelfia. I capi hanno permesso ai secondi più alti cantieri dopo aver preso le estremità strette e hanno anche affrontato la più alta profondità media del bersaglio alle estremità strette. Questa è una ricetta facile per il successo.

Xavier degno di 40+ yard di ricezione (-190)

I capi hanno la storia di costruire i loro nuovi arrivati ​​durante la stagione. L’abbiamo visto con Tyreek Hill, l’abbiamo visto con Ras Rice e ora lo vediamo con il bene. Corsi -190 indicano il 65% di probabilità che accada, e a prima vista degno ha colpito questo voto nel 56% del suo gioco completo. Tuttavia, a partire dall’undicesima settimana contro i conti, Worthy ha avuto almeno quattro catture, almeno cinque destinazioni e almeno 40 yard in nove viaggi consecutivi. I capi danno alla palla più nell’universo più nell’universo, piuttosto che sfidare gli avversari così spesso.