Scommesse sul round divisionale della NFL 2024: quote, analisi, suggerimenti e tendenze del sabato

Il turno della divisione NFL inizia con il botto poiché sabato scenderà in campo la testa di serie numero 1 sia della AFC che della NFC.

Patrick Mahomes e i Kansas City Chiefs inizieranno la loro ricerca per il terzo campionato consecutivo del Super Bowl contro CJ Stroud e gli Houston Texans per dare il via alla giornata.

Freschi di addio dopo aver sconfitto i Minnesota Vikings nella settimana 18 vincendo l’NFC North e aggiudicandosi la testa di serie della conferenza, i Detroit Lions ospitano il rookie Jayden Daniels e i Washington Commanders.

Analizziamo entrambi i giochi e offriamo linee, oggetti di scena, suggerimenti, tendenze e altro ancora per aiutarti a prepararti per qualsiasi opportunità di scommessa.

Il round di divisione della NFL inizia sabato quando i due volte campioni in carica Chiefs (15-2, 7-10 ATS) ospitano i texani (11-7, 8-10 ATS dopo la copertura nel round wild card) al GEHA Field di Arrowhead Stadio di Kansas City.

La settimana scorsa i Chiefs della AFC si sono salutati mentre i texani hanno sconvolto i Los Angeles Chargers nel turno delle wild card. Queste squadre si sono affrontate due volte nei playoff in passato, con i Chiefs che hanno vinto entrambe le partite.

Kansas City è stata coinvolta in alcune partite ravvicinate in questa stagione, giocando 10 partite decise da sette punti o meno, vincendole ciascuna. I Chiefs sono 7-0 in totale ma 0-7 ATS quando hanno messo a segno almeno sei punti in questa stagione. Hanno iniziato la partita di sabato come favoriti di 7,5 punti e ora sono favoriti di 8 punti.

I texani, che hanno vinto l’AFC South per la seconda stagione consecutiva con il quarterback CJ Stroud al timone, hanno colpito Justin Herbert quattro volte nel round delle wild card verso una convincente vittoria per 32-12.

I texani cercano di vincere consecutivamente i playoff per la prima volta, mentre i Chiefs iniziano la loro ricerca per diventare la prima squadra a vincere tre Super Bowl consecutivi.

L’azione di sabato inizia alle 16:30 ET su ESPN/ABC/ESPN+.

Linea di gioco

giocare 0:30 Trailer: Texani vs. Capi Gli Houston Texans affronteranno i Kansas City Chiefs nell’AFC Divisional Round sabato alle 16:30 EST su ESPN/ABC.

Diffusione: Capi -8 (Capi aperti -7,5)

Linea monetaria: Capi -450, texani +340

Più o meno: 41,5 (aperto 42,5)

Distribuzione nella prima metà: Capi -4,5 (-125), Corvi +4,5 (+102)

Punti principali totali: 24,5 (più di -120 / meno di -110)

Punti totali texani: 16,5 (più di -105/meno di -125)

Match Predictor (secondo gli analisti di ESPN): 63,6% di possibilità di vincita (fino a 4,6)

Oggetti di scena del giocatore

Di passaggio

Iarde di corsa totali di Patrick Mahomes: 249,5 (oltre -115/sotto -115)

TD totali di passaggio di Mahomes: 1,5 (oltre -150/sotto +115)

Iarde di corsa totali di CJ Stroud: 224,5 (più di -120/meno di -110)

TD totali di passaggio di Stroud: 1,5 (più di +170 / meno di -230)

Correre

Joe Mixon Totale iarde di corsa: 59,5 (più di +105 / meno di -135)

Iarde di corsa totale di Isiah Pacheco: 44,5 (più di -105/meno di -125)

Kareem Hunt Totale iarde di corsa: 34,5 (più di +105 / meno di -135)

Iarde di corsa totali di Mahomes: 24,5 (più di -115 / meno di -115)

Reddito

Iarde di ricezione totali di Nico Collins: 79,5 (più di -125/meno di -105)

Iarde di ricezione totali di Xavier Worthy: 49,5 (più di -120/meno di -110)

Travis Kelce Iarde di ricezione totali: 49,5 (più di -145 / meno di +115)

Iarde di ricezione totali di Hollywood Brown: 39,5 (più di -1/52 sotto -105)

Iarde di ricezione totali di Dalton Schultz: 34,5 (più di -125 / meno di -105)

Iarde di ricezione totali di John Metchie III: 34,5 (più di +105 / meno di -135)

Scelta Andre Snellings: Texani +8

giocare 0:46 Come Tyler Fulghum scommette sui texani-Chiefs Tyler Fulghum spiega perché gli piace includere i Chiefs nei suoi trailer dei playoff della NFL e perché si appoggia agli sfavoriti.

I Chiefs giocano partite ravvicinate e vincono, ma le partite sono tipicamente competitive e difensive. Solo quattro delle 15 vittorie dei Chiefs in questa stagione sono state con più di otto punti. Il record complessivo di sconfitte delle squadre in quelle gare asimmetriche è di 24-44. I Chiefs non sono mai riusciti a coprire uno spread così ampio in tutta la stagione; sono 7-0 a titolo definitivo ma 0-7 contro lo spread quando hanno messo a segno almeno sei punti in questa stagione, secondo ESPN Research. Stanno anche uscendo da un addio di più settimane nel round delle wild card dopo aver sostituito i loro titolari nella settimana 18.

I texani sono sembrati forti come lo sono stati per tutta la stagione contro i Chargers sabato scorso. I Chiefs hanno battuto i texani di otto punti quando si sono incontrati nella settimana 16 e dovrebbero essere favoriti per la vittoria, ma secondo me lo spread è troppo alto per una squadra di Chiefs che sembra amare vincere all’ultimo possesso palla in quasi ogni partita.

Tendenze delle scommesse e altro ancora

Per gentile concessione di ESPN Research

Kansas City è alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva nei playoff, che sarebbe la terza serie più lunga nella storia della NFL dietro ai New England Patriots del 2001-05 (10) e ai Green Bay Packers del 1961-67 (9).

I Chiefs sono a una vittoria dalla settima apparizione consecutiva nel campionato Conference Conference (sarebbe la seconda serie più lunga dalla fusione del 1970, dietro solo ai Chiefs 2011-18, che arrivarono otto consecutivi).

Patrick Mahomes è alla ricerca della sua 16esima vittoria nei playoff come QB titolare, che porterebbe Joe Montana al secondo posto nella storia della NFL, dietro ai 35 di Tom Brady.

Mahomes è 6-0 nel turno di divisione (già il maggior numero di vittorie senza sconfitte da parte di un QB titolare in qualsiasi turno di playoff nella storia della NFL).

Mahomes è 4-1 contro i texani, playoff compresi. In quelle partite, ha registrato una media di oltre 280 yard di passaggio a partita e ha lanciato 14 touchdown con un solo intercetto.

I Chiefs sono 2-0 di tutti i tempi contro i texani nei playoff (vincendo la wild card game del 2015 30-0 e la partita del divisional round 2019 51-31 dopo essere stati sotto 24-0 nel secondo quarto).

I texani sono 6-7 di tutti i tempi nei playoff e non hanno mai vinto partite di playoff consecutive (0-5 nel turno di divisione). Sono l’unica franchigia a non aver mai organizzato un campionato conference sin dalla nascita del circuito nel 1970.

I Chiefs hanno aperto come favoriti con 7,5 punti (attualmente 8), ma non hanno coperto uno spread così ampio per tutta la stagione. Sono 7-0 in totale ma 0-7 contro lo spread quando hanno messo a segno almeno sei punti in questa stagione. Si tratta della serie più lunga vinta ma non considerata favorita per 6 punti nell’era del Super Bowl, appena davanti ai Chiefs del 2020 e ai Miami Dolphins del 2006-2009 (sei a testa).

I Chiefs sono 15-2 in questa stagione, ma sono solo 7-10 contro lo spread. L’unica altra squadra dei playoff con una sconfitta contro lo spread sono i loro rivali, i texani, che sono 8-10 ATS dopo aver coperto nel round delle wild card.

Le otto vittorie dei Chiefs in questa stagione senza coprire lo spread sono le più vinte in una singola stagione nell’era del Super Bowl.

Jared Goff e i Lions accedono ai playoff come favoriti del Super Bowl dopo una stagione 15-2. Foto di Mike Mulholland/Getty Images

La partita del secondo turno della divisione di sabato prevede un incontro NFC tra i Lions, attualmente favoriti per vincere il Super Bowl (+275) contro i Commanders (30-1), che sono andati 4-13 e sono finiti ultimi nella NFC. Andando 12-5 e avanzando al turno di divisione nel primo anno dell’era Dan Quinn-Jayden Daniels.

La scorsa stagione, i Lions sono caduti una partita prima del Super Bowl, perdendo 34-31 contro i San Francisco 49ers nella partita del campionato NFC. Nel frattempo, i Commanders hanno concluso la stagione 2023 con otto sconfitte consecutive.

Come le cose possono cambiare.

I Commanders (13-5, 12-6 ATS) hanno concluso quella stagione con cinque vittorie consecutive chiudendo la stagione regolare e aggiudicandosi la wild card sui Tampa Bay Buccaneers. La vittoria sui Buccaneers è stata la sesta vittoria di Washington in questa stagione, dove il punteggio vincente è arrivato negli ultimi 10 secondi del quarto quarto o nei tempi supplementari.

Detroit (15-2, 12-5 ATS) ha perso due partite in tutta la stagione (contro Buccaneers e Buffalo Bills) per un totale di 10 punti sulla strada verso il secondo titolo consecutivo NFC North. I Lions vantano un attacco prolifico che ha portato la NFL a segnare e a superare gli avversari di 222 punti nella stagione regolare. Sono loro i maggiori favoriti del fine settimana, con 9,5 punti contro i Commanders.

Il calcio d’inizio dal Ford Field di Detroit è previsto per le 20:00 ET su FOX.

Linea di gioco

giocare 0:37 In che modo Fulghum supporta i comandanti nel round di divisione contro… Leoni Tyler Fulghum spiega perché ha scelto i Chiefs per coprire lo spread nella partita del turno di divisione contro i Lions.

Diffusione: Leoni -9,5 (Leoni aperti -8,5)

Linea monetaria: Leoni -600, Comandanti +400

Più o meno: 55,5 (aperto 53,5)

Distribuzione nella prima metà: Leoni -6,5 (-105), Corvi +6,5 (-115)

Punti Lions totali: 32,5 (più di -120 / meno di -110)

Punti comandante totali: 22,5 (più di -120 / meno di -110)

Match Predictor (secondo gli analisti di ESPN): Lions 73% di possibilità di vincere (fino a 9)

Oggetti di scena del giocatore

Di passaggio

Jared Goff Totale iarde di corsa: 274,5 (più di -105/meno di -125)

TD totali di passaggio Goff: 2,5 (più di +145 / meno di -190)

Iarde di corsa totali di Jayden Daniels: 224,5 (più di -140/meno di +110)

TD totali di passaggio di Daniels: 1,5 (più di +105 / meno di -132)

Correre

Jahmyr Gibbs Totale iarde di corsa: 79,5 (più di -135/meno di +105)

David Montgomery Totale iarde di corsa: 49,5 (più di +105 / meno di -135)

Iarde di corsa totali di Daniels: 49,5 (più di -145 / meno di +115)

Austin Ekeler Totale iarde di corsa: 24,5 (più di +105 / meno di -135)

Reddito

Yard riceventi totali Amon-Ra St. Marrone: 79,5 (più di -105/meno di -125)

Terry McLaurin Totale yard di ricezione: 69,5 (più di -110/meno di -120)

Iarde di ricezione totali di Jameson Williams: 59,5 (più di +110 / meno di -140)

Iarde di ricezione totali di Sam LaPorta: 49,5 (più di -115/meno di -115)

Iarde di ricezione totali di Olamide Zaccheau: 34,5 (oltre +100 / sotto -130)

Iarde di ricezione totali di Dyami Brown: 29,5 (più di -115 / meno di -115)

Iarde di ricezione totali di Zach Ertz: 29,5 (più di -125 / meno di -105)

La scelta di Pamela Maldonado: Comandanti +9,5

I Chiefs hanno mostrato grinta e precisione nell’emozionante vittoria per 23-20 sui Buccaneers, con la matricola QB Jayden Daniels che ha orchestrato il drive vincente. I Commanders sono stati maestri nel mangiarsi le unghie in questa stagione, registrando sei vittorie nei momenti finali di un pareggio o di una sconfitta. Il rapido sviluppo di Daniels e la straordinaria capacità di Washington di agire sotto pressione rafforzano lo status dei Chiefs come pericolosi perdenti. Di fronte a un forte Lion Commando, lo slancio e il talento di Commander li rendono una scelta convincente per coprire lo spread. Con la loro magia a fine partita, potrebbero rendere le cose di nuovo interessanti.

Tendenze delle scommesse e altro ancora

Per gentile concessione di ESPN Research

Le 13 vittorie di Jayden Daniels in questa stagione (compresi i playoff) sono al secondo posto nella storia della NFL per un quarterback esordiente, dietro solo alle 14 vittorie di Ben Roethlisberger nel 2004.

I Commanders stanno cercando di vincere più partite di playoff in una stagione per la prima volta dal 1991, quando ottennero tre vittorie nel percorso verso l’ultima vittoria del Super Bowl.

I Lions hanno superato gli avversari di 222 punti in questa stagione, il margine più ampio della NFL in questa stagione.

Queste squadre si sono incontrate tre volte nella postseason (Washington è 3-0, con tutte e tre le vittorie con almeno 14 punti); Washington ha vinto il Super Bowl in due dei tre playoff in cui le squadre si sono affrontate.

I Commanders hanno concluso la scorsa stagione a pari merito con il secondo peggior record della NFL. Con una vittoria sabato contro i Lions, diventerebbero la quinta squadra dalla fusione del 1970 a raggiungere un campionato di conference dopo aver terminato il secondo posto come record di campionato la stagione precedente.

L’over/under dei Commanders-Lions è attualmente a 55,5, che sarebbe il massimo in qualsiasi partita di playoff dal Super Bowl LV (2020) tra Buccaneers e Chiefs (56).

