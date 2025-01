Scommesse sulla prossima squadra di Jimmy Butler: la guardia stellare preferiva restare a Miami

Qual è il futuro di Jimmy Butler e dei Miami Heat?

DraftKings Sportsbook ha rilasciato le quote per la prossima squadra di Butler dopo la scadenza commerciale del 6 febbraio. Diamo un’occhiata a queste probabilità per il 21 gennaio.

I minuti della prossima stagione regolare di quale squadra NBA saranno successivi alla scadenza commerciale?

Lotteria: -120 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 18,33)

Suns: +140 (scommetti $ 10 per vincere $ 24 in totale)

Grizzlies: +1200 (scommetti $ 10 per vincere $ 130 in totale)

Guerrieri: +1500 (scommetti $ 10 per vincere $ 160 in totale)

L’ultima notizia di questa saga è che… Butler è tornato con gli Heat e suona.

In precedenza, le squadre avevano appreso che Butler non avrebbe firmato nuovamente con le franchigie selezionate, il che significa che tutti i segnali cominciavano a indicare un suo approdo a Phoenix, la franchigia con cui avrebbe firmato.

Tuttavia, per ora, Butler è tornato nella formazione di Miami dopo aver scontato una sospensione di sette partite per “condotta dannosa per la squadra”.

Dal suo ritorno, Butler ha segnato una media di 13 punti in 30,5 minuti in due partite.

Il 35enne Butler ha segnato una media di 17,2 punti, 5,3 rimbalzi e 4,7 assist in questa stagione. In sei stagioni con gli Heat, ha guidato due volte Miami alle finali NBA. Gli Heat hanno perso contro i Lakers nel 2019-20 e poi contro i Nuggets nel 2022-23.

Gli Heat sono attualmente ottavi nella classifica della Eastern Conference.

