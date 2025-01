Scontro chiave della partita del campionato NFC: Saquon Barkley vs. Comandanti Porous Run D

Ralph Vacchiano Reporter della NFL

I Washington Commanders hanno superato di gran lunga le aspettative di tutti in questa stagione. Hanno fatto di più nel primo anno di un nuovo sistema giocando dietro un quarterback esordiente di quanto si pensasse possibile. In realtà, c’è solo una cosa che non sono riusciti a ottenere:

Non hanno trovato un modo per fermare la difesa costante.

E questo è un grosso problema perché Saquon Barkley sta ostacolando il loro viaggio al Super Bowl LIX.

Barkley, ovviamente, è stato un problema per tutti in questa stagione, ma ritiene che sarà un grosso problema per i Commanders (14-5) e la loro difesa in corsa al 30° posto quando affronteranno i Philadelphia Eagles (16-3). Domenica la partita del campionato NFC a Filadelfia. Non è solo che Barkley ha una prestazione di 205 yard in una partita di playoff di divisione contro i Los Angeles Rams, o anche che ha una media di oltre 160 yard a partita nelle ultime quattro partite.

C’è anche il fatto che ha già corso per i Commanders due volte in questa stagione, per un totale di 296 yard a 5,4 yard per riporto in due partite contro di loro in questa stagione – non sorprende considerando che solo due squadre hanno rinunciato a più delle 137 di Washington in questa stagione (0,5 yard per giocata). . a terra.

“Questo è davvero il peggior incontro possibile per loro”, ha detto uno scout della NFC che ha visto entrambe le squadre di recente. “Non ricevono molta spinta in attacco. Non è la migliore squadra di contrasto. E non è migliorata nemmeno da quando Jonathan Allen è tornato a dicembre.

“Una squadra con una forte linea offensiva e una buona difesa – e gli Eagles ovviamente hanno entrambe – può davvero dettare il ritmo del gioco. Quella difesa può essere spostata”.

Questo, ovviamente, è ciò che gli Eagles sanno fare meglio. Erano la squadra di corsa n. 2 della NFL in questa stagione, con una media di 179,3 yard a partita grazie all’incredibile stagione di Barkley (2.005 yard in 16 partite) e al grande aiuto del loro quarterback a doppia minaccia Jalen Hurts (630 yard). yard in 15 giocate). Questo tipo di pugno 1-2 mette la difesa alle calcagna e fa esitare i potenziali placcatori sul calcio d’inizio.

E quando ciò accade, Barkley in particolare può davvero far pagare le difese, proprio come ha fatto lo scorso fine settimana in una vittoria per 28-22 sui Rams quando aveva una media di 7,9 yard per carry e ha strappato drive di touchdown di 62 e 78 yard. E questo non è lontano da quello che ha fatto in due partite contro i Commanders durante la stagione regolare, quando ha segnato touchdown da 23, 39 e 68 yard.

Correndo dietro la migliore linea offensiva della NFL, furono creati enormi buchi per Barkley. E quando ciò accade, per lo più se n’è andato.

“Quella difesa dei Rams è migliore in corsa, migliore in attacco rispetto a Washington”, ha detto lo scout. “E guarda cosa ha fatto loro Barkley (205 e 255 yard in due partite in questa stagione). I numeri non erano così grandi contro i Commanders, ma molti dei buchi che ha attraversato lo erano.”

Fermare Barkley potrebbe essere impossibile se la sua linea eliminasse più buchi come questo. Ha registrato una media di 129,4 yard di corsa a partita in questa stagione, compresi i playoff, alla ridicola 5,9 yard per riporto. Ha superato le 100 yard in 13 delle 18 partite, comprese le ultime quattro, otto delle ultime nove e 11 delle ultime 13. Nelle ultime quattro partite, ha segnato una media di 160,3 yard.

I comandanti, d’altra parte, quest’anno hanno rinunciato a 4,8 yard per riporto, il quarto peggiore della NFL. Alcuni dei loro problemi derivavano dalla perdita di Allen a causa di uno strappo al muscolo pettorale nella settimana 6. Ma anche nelle quattro partite successive al suo ritorno, hanno comunque rinunciato a 144,5 yard di corsa a partita. Ciò includeva 201 a Detroit sabato scorso nella vittoria per 45-31 di Washington, dove il running back dei Lions Jahmyr Gibbs ha corso per 105 yard e due touchdown in soli 14 tentativi.

Chiaramente, i Lions avrebbero fatto meglio ad appoggiarsi maggiormente a Gibbs. Tuttavia, gli Eagles non commetteranno questo errore con Barkley, che ha portato la palla per 396 volte in carriera in questa stagione – o 22 volte a partita. E non dimenticare, possono sempre gestire anche Hurts. Ha corso per 80 yard e un touchdown su 13 carry in questa stagione contro… Comandanti. E anche se gli infortuni (e la neve) lo hanno rallentato, domenica scorsa contro i Rams ha totalizzato 70 yard e un touchdown da 44 yard su soli sette carry.

Tutto ciò sembra certamente un grande vantaggio per gli Eagles e un enorme problema da superare per i Comandanti.

“Ovviamente, Washington può vincere. I Rams ci sono quasi riusciti. E i Chiefs hanno appena battuto una squadra dei Lions che non riuscivano davvero a fermare a terra”, ha detto lo scout. “Ma mette semplicemente un’enorme pressione su altre parti del loro gioco, specialmente su Jayden Daniels.

“Forse Daniels ha un’altra grande partita. Forse può portarli al Super Bowl. O forse Jalen Hurts fa ancora fatica, gli Eagles sono unidimensionali, che è quello che è successo loro a volte. Ma la verità è che, se I Chiefs non possono fermare Barkley, vincere questa partita sarà davvero difficile.”

Ralph Vacchiano è un reporter della NFL per FOX Sports. Ha trascorso i sei anni precedenti ricoprendo Giganti e i Jets per SNY TV New Yorke prima ancora 16 anni coprendo i Giants e la NFL al New York Daily News. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @RalphVacchiano.