Scott Boras envergonha times da MLB por não participarem da agência gratuita: ‘Eles estão ganhando mais, mas não estão gastando’

Scott Boras, o agente mais poderoso e mais citado do beisebol, nunca se esquivou de criticar os hábitos de consumo dos times da Liga Principal; afinal, faz parte do trabalho deles. Deveria ser uma surpresa, então, que Boras tenha usado a coletiva de imprensa introdutória de Corbin Burnes com o Arizona Diamondbacks na quarta-feira para apontar quantos clubes estiveram inativos neste inverno, tudo apesar das receitas totais cada vez maiores do jogo.

“Você está vendo tantas equipes que não estão realmente gastando”, disse Boras. de acordo com o USA Today. “Eles estão ganhando mais, mas não estão gastando. Estão gastando muito menos do que há dois ou três anos. Há um quadrante entre 10 e 12 equipes que estão nessa posição.

“A graduação em propriedade tem uma definição diferente da de 10, 15 anos atrás, ironicamente por causa da valorização da franquia.”

Boras obviamente tem um grande interesse em que as equipes gastem dinheiro, especialmente no topo do mercado de agentes livres. Até agora, neste inverno, ele conseguiu garantir contratos de nove dígitos para três de seus clientes: Juan Soto, Burnes e Blake Snell. Só esses três assinaram contratos no valor combinado de mais de 1,15 mil milhões de dólares. Alguns dos principais agentes livres restantes também são representados por Boras, incluindo o terceiro base Alex Bregman e o primeiro base Pete Alonso.

Para Boras, a CBS Sports observou no final de dezembro: “Na época, havia seis equipes que doaram pelo menos US$ 100 milhões em contratos combinados de agentes livres. Em contraste, nove equipes gastaram menos de US$ 5 milhões durante todo o inverno. Seis outras equipes gastaram menos de US$ 5 milhões durante todo o inverno. as equipes distribuíram menos de US$ 30 milhões em contratos; veja bem, isso não é apenas em dólares de 2025, mas ao longo da vida do contrato.”

Embora alguns desses números tenham mudado nas semanas seguintes, é difícil argumentar contra a afirmação mais ampla do Boras, quando cerca de metade da liga gastou o mínimo possível nesta entressafra. Enquanto isso, Ligas PrincipaisA receita de toda a liga cresceu para US$ 11,6 bilhões na última temporada, um número que representou um crescimento ano após ano. “Tivemos um bom ano” o comissário Rob Manfred disse durante a World Series. “Nosso negócio era forte.”

É claro que algumas equipes têm desculpas mais válidas do que outras quando se trata de economizar dinheiro. Vários clubes, incluindo o Minnesota Twins, têm lidado com situações incertas nas transmissões locais. Isto, por sua vez, teve impacto nas suas projecções de rendimento e explica a sua relutância em gastar.

Ainda assim, seja qual for a causa, Boras está certo quanto ao efeito.