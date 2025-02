Scott Cochran nomeou o treinador do Alabama Ocidental: ex -assistente do Alabama, a Geórgia havia se mudado para combater o vício em drogas

Scott Cochran, uma vez o mais famoso treinador de força e condicionamento em Futebol americano universitário Como o homem à direita de Nick Saban, ele está de volta em Futebol americano universitário como treinador -chefe.

Cochran, que esteve recentemente na equipe de 2023 da Geórgia, foi nomeado o novo treinador -chefe do West Alabama, uma escola da Divisão II em cerca de uma hora em que Cochran ajudou Saban a construir uma dinastia em Tuscaloosa. Desde seu tempo na LSU, Alabama e Geórgia, Cochran faz parte de oito equipes do campeonato nacional.

Cochran ficou famoso por uma voz em expansão de sua marca registrada “Sim, sim, sim”, gritar e seu “programa do quarto trimestre” que fazia parte do molho secreto do sucesso do Alabama. Ele era o raro treinador de força e condicionamento que apareceu com destaque para o programa em sua videocoleria antes e durante os jogos. Cochran apareceu em comerciais, apareceu em perfis nacionais sobre Saban, já que um dos poucos funcionários autorizou a falar com a mídia e construiu um monitoramento significativo.

Foi o Yin para Yang de Saban, o bom policial que poderia colocar um braço em volta do ombro de um jogador e ajudá -lo a encontrar uma saída para o cachorro de alimentação do treinador -chefe. Suas habilidades interpessoais eram sua característica mais valiosa e a maneira como ele poderia manter os jogadores comprados na missão Sisifana para buscar a perfeição. Cochran tinha uma capacidade especial de saber exatamente o que eles queriam e traduzir as demandas de uma maneira que fazia sentido para os jogadores. e treinadores igualmente.

Cochran, que fazia parte da equipe inicial de Saban em 2007, deixou o Alabama em 2020 para se tornar um coordenador de equipe especial no campo do Programa da Geórgia de Kirby Smart. Cochran queria se tornar um treinador -chefe um dia e acreditava que precisava de experiência em assistente no campo, optando por se associar a Smart, com quem trabalhou de perto enquanto estava em Tuscaloosa. Os ex -jogadores do Alabama que conheciam em primeira mão o impacto que ele teve no sucesso do programa estava preocupado com sua partida.

“Quanto mais eu estava no programa e pude ver as coisas e depois estar do outro lado, pensei que era um treinador realmente importante para esse programa e uma peça realmente integral para tudo”, disse o transportador ofensivo de Alabama David Blalock na época . “Ele era como um irmão mais velho, ele era seu treinador, mas também era seu amigo.”

Cochran ajudou o Smart Wancen a dois campeonatos nacionais (2021, 2022), mas finalmente deixou o programa em fevereiro de 2024, depois de lutar com um vício em drogas ocultas de uma década. Ele Ele disse à ESPN No ano passado, ele se tornou viciado em Vicody e Oxycontin e, a certa altura, estava bufando de 20 a 25 comprimidos por dia. Ele confundiu a American Addiction Recovery Association e começou a contar publicamente sua história de vício em seus analgésicos. Durante o ano passado, ele conversou com programas de futebol universitário como Georgia Tech e Maryland, se reuniu com estudantes do ensino médio e conversou com empresas sobre sua viagem.

“Minhas lutas pessoais me deram uma perspectiva única que me permite desenvolver jogadores especialistas e prepará -los para ir para o próximo nível”, disse Cochran em comunicado. “Conheço os jogadores melhor do que eles se conhecem, e sinto que tenho algo para retornar através do treinamento principal. Isso é mais do que um trabalho para mim; é um chamado para ajudar os jovens a crescer dentro e fora do campo”

Cochran cuida de um programa 9-2 em 2024 e perdeu na primeira rodada dos playoffs da Divisão II. Vários jogadores de muito sucesso deixaram a escola, incluindo o receptor das estrelas do Miami Dolphins, Tyreek Hill e o ex -New England Patriots Corner Patriots, Malcolm Butler.

Cochran trabalhou em estreita colaboração com o melhor treinador da American Football University (SABAN) e o mais próximo (inteligente) protegiu um que poderia ser o melhor treinador ativo do esporte. Agora, você pode exibir tudo o que aprendeu com suas experiências pessoais para liderar seu próprio programa pela primeira vez.