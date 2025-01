Scott Stanford confirma cancelamento do SmackDown LowDown pela WWE

O programa foi cancelado após três anos de operação.

A WWE cancelou discretamente o show SmackDown LowDown, de acordo com Scott Stanford. Stanford apresentou o programa semanalmente ao lado de Megan Morant. O show ofereceu uma recapitulação de 30 minutos dos maiores momentos do SmackDown, junto com entrevistas exclusivas nos bastidores com Superstars da WWE.

O episódio de 3 de janeiro da marca Blue foi o primeiro programa de três horas, marcando a transição da marca para o formato de três horas. No entanto, os fãs ficaram surpresos e perplexos ao ver que não houve nenhum show do LowDown após o show do Phoenix como tem sido a norma.

Respondendo a uma pergunta de um fã no X (Twitter), Scott Stanford confirmou que a promoção cancelou o show. “Não está! Tudo embrulhado.” Scott escreveu.

No entanto, parece que ele excluiu o tweet porque ele não está disponível em sua conta; Abaixo está uma captura de tela do tweet.

O programa estreou em outubro de 2020 como um pós-show semanal com várias entrevistas em cada episódio. Originalmente começou como Talking Smack no nível gratuito da WWE Network. No entanto, o nome foi alterado depois que a A&E lançou um programa chamado Smack Talk em 2022.

Esta não é a primeira vez que a promoção cancela um show pós-SmackDown. O popular Talking Smack, apresentado por Renee Paquette e Daniel Bryan, foi cancelado em 2018 após dois anos de exibição.

WWE anuncia novo pós-show do Raw nas redes sociais

Antes da estreia histórica do Monday Night Raw na Netflix, a promoção revelou seus planos para um pós-show do Raw que será transmitido na conta do YouTube da Netflix e em todas as contas de mídia social da WWE após a grande estreia da Netflix em 6 de janeiro. contará com Joe Tessitore, Wade Barrett e Big E como apresentadores.

No entanto, não está claro se o pós-show do Raw será um recurso regular ou apenas uma adição especial à estreia histórica do Raw na Netflix. Se se tornar um item permanente, Raw Talk também será cancelado de forma semelhante ao LowDown.

O show está atualmente em sua nona temporada e é apresentado por Megan Morant e Sam Roberts, que fazem uma recapitulação completa dos maiores momentos da noite. O programa também traz entrevistas exclusivas com superestrelas da marca Red.

O que você acha do cancelamento do programa LowDown? Você está animado para o episódio de estreia do Monday Night Raw? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.