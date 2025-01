Scottie Pippen afferma che un GM NBA sceglierebbe lui invece di LeBron James per avviare una franchigia

Scottie Pippen è stato spesso conosciuto come uno dei migliori attaccanti difensivi nella storia della NBA.

Si potrebbe anche sostenere che fosse criminalmente sottovalutato.

Ecco perché, da quando è andato in onda The Last Dance, Pippen è stato in missione per ottenere ciò di cui ha bisogno.

In una recente intervista con il Podcast di PBD, ha condiviso una delle sue riprese più selvagge fino ad oggi (tramite Legion Hoops).

Scottie Pippen crede che un GM NBA sceglierebbe lui invece di LeBron per avviare una franchigia. “Vuoi premi individuali o campionati? Perché non ho inseguito il mio.” (via @PBDsPodcast) pic.twitter.com/yaHL4dn3K6 — Legion Hoops (@LegionHoops) 19 gennaio 2025

Ha affermato che i GM lo avrebbero scelto invece di LeBron James per avviare un franchise, aggiungendo che non ha inseguito riconoscimenti individuali durante la sua carriera.

Innanzitutto, la seconda parte potrebbe non essere del tutto vera.

Ha dichiarato pubblicamente di essere diventato più egoista come marcatore durante la prima corsa di campionato dei Chicago Bulls perché sapeva che avrebbe dovuto mettere in campo grandi numeri per ottenere un contratto migliore.

Anche lui era sbocciato tardi, mentre LeBron James sembrava un giocatore del calibro della NBA da liceale.

Ora, parlando di basket, Pippen era migliore di James come difensore.

James ha giocato bene in difesa solo per un breve periodo della sua carriera.

Pippen è sempre stato orgoglioso di difendere il miglior giocatore dell’avversario.

È stato un’ala di blocco per gran parte della sua carriera.

Entrambi erano incredibilmente atletici e grandi schiacciatori, e anche Pippen, come LeBron, aveva una visione del campo d’élite, sebbene le capacità di passaggio di James fossero migliori.

Alla fine, Pippen merita tutto il merito del mondo.

Da questo all’essere migliore di LeBron, spetta a ciascun individuo decidere.

