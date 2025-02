Scottsdale Mansion in vendita viene fornito con 290 sneaker Michael Jordan

Una diminuzione di 21.410 piedi quadrati a Scottsdale, in Arizona, il mese scorso si è schiantato con l’attrezzatura da sogno di un sogno.

Editori birichini

Questa proprietà include quella che viene chiamata “The Jordan Room”, la qualità del Museo del 290 Museo Michael Jordan. I suoi scaffali possono contenere fino a 325 coppie e il display “è stato creato con $ 300.000 di dettagli attenti”, secondo Elenco Zillow.

La stanza include un cerchio da basket con il logo Jumpman sopra di esso.

Alcune delle scarpe da ginnastica visualizzate nella collezione sono Air Jordan 1 “Top Tre”, Air Jordan 1 Off-White University Blue e Air Jordan 4 Travis Scott “Cactus Jack”. Ci sono anche classiche colorazioni Air Jordan 11 e 12, come Concord 11s e Jordan 12 “influenza.

Secondo l’elenco, oltre 60 giocatori della NBA, tra cui Kobe Bryant, Chris Paul, Damian Lillard e Mikal Bridges, hanno visitato la tenuta.

Costruito sette anni fa, un immobile con sette camere da letto, 18 padri sono stati lanciati in vendita il 15 gennaio con un prezzo di $ 23,5 milioni. Altre attrezzature includono la palestra di basket sotterranea per il basket per regolamentazione e 9 buche.