A Índia Pałkarz Abhishek Sharma no domingo bateu seu T20i da segunda era durante a quinta e última partida da série contra a Inglaterra em Bombaim. Abhishek alcançou um marco em apenas 37 bolas, o capitão desaparecido da Índia Rohit Sharma e o recorde abrangente de David Miller através do bigode. Rohit e Miller têm um registro da idade mais rápida (35 bolas) entre as baterias das nações de teste. Abhishek olhou para o curso deles em algum momento, mas finalmente perdeu.

No entanto, Abhishek ainda tirou seu nome em livros históricos. Ele terminou sua idade na primeira bola 11, que é a primeira que cada jogador atingiu o marco durante as pousadas T20i. Antes, Quinton de Kock, da África Austral, fez um recorde, chegando lá em 10,2 marchas.

Depois de enviar para o bastão, a Índia sofreu um fracasso precoce devido à libertação de Samson. No entanto, Abhishek não perdeu tempo no contra -ataque, iniciando um ataque brutal ao ataque do ritmo da Inglaterra.

Seus fogos de artifício começaram no terceiro, quando Jofry Archer aceitou, quebrando o Pacer Express por quatro e dois seis.

Sua agressão se intensificou quando ele levou o ataque a Marek Wood e Jamie Overton. Em particular, Oitton usava o fardo do ataque de Abhishk quando Southpaw o quebrou nos seis seguintes em quinto lugar para chegar a meio século em apenas 17 bolas. Abhishek continuou sua acusação agressiva enviando todas as escotilhas que chegaram ao seu caminho e alcançaram seu centenário em apenas 37 bolas, a segunda mais rápida pelo indiano em T20is.

Tilak Varma, piscando no outro extremo, também se juntou ao massacre e ajudou a Indy a registrar seu resultado mais alto em Powerplay em T20 Internationals. No final das limitações de seis over do campo da Índia, eles publicaram um impressionante 95/1, deixando a Inglaterra lutando por respostas.

Abhishek já demonstrou sua capacidade de obter centenas rápidos quando ele era igual ao recorde do século mais rápido de T20 por um indiano, ganhando 28-cultos por Pendjab no troféu Syed Mushtaq Ali no final de 2024.

(Com IANS WEPUPS)