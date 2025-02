Se il Super Bowl 2025 è un punteggio, i capi non hanno paura

Kansas City, Mo. – I pochi istanti prima che Houston texani tentassero un gol nel quarto quarto dei giochi di gioco di divisione, il linebacker di Kansas City, Leo Chenal, ha proceduto al coordinatore della squadra speciale Dave Tour sulla linea laterale e gli ha detto che stava bloccando un calcio.

Chenal ha fatto. Allo stesso tempo, ha mantenuto i capi di leadership in due punteggi e 11 punti anziché in otto punti incerti e un punteggio davanti ai texani.

È una specie di gioco che i Chiefs hanno realizzato molte volte nelle partite vicine in questa stagione per iniziare il loro record al 17-2 (compresi i playoff) e avanzare al Super Bowl LIX a New Orleans, dove dovranno affrontare Philadelphia Eagles (6 febbraio 6.

“Questo è il tipo di atteggiamento che hanno questi ragazzi, e non è solo lui”, ha detto l’allenatore di Andy Reid su Chenal. “Questi sono tutti questi ragazzi. Quando gli è stata data l’opportunità, sono usciti in queste situazioni e come un allenatore che ami la parte e sai che è una cosa rara. Questi giochi potrebbero andare in due vie (a) che non sarebbero così orgogliosi dell’accelerazione e non scomparirebbero in queste situazioni. “

I Chiefs hanno vinto il record della NFL con 17 partite consecutive che hanno deciso un punteggio. Streak include cinque partite della stagione 2023, 11 nella stagione regolare 2024 e la vittoria dei Chiefs 32-29 su Buffalo Bills nel campionato AFC.

Occasionalmente i capi hanno beneficiato della felicità. Baltimora si affretta alla fine stretta di Isaia che probabilmente entrò nella linea finale sul pollice, invece di abbassare la gamba nella zona finale nell’ultima partita della stagione, mantenne la vittoria dei sette punti a Kansas City. Il quarterback Aidan O’Connell ha lasciato cadere un colpo senza essere colpito quando i Las Vegas Raiders erano a portata di campo alla fine del quarto trimestre alla 13a settimana contro i Chiefs. I Chiefs hanno ripristinato la lite per vincere di due punti. Il kicker Matthew Wright Chiefs ha incontrato un goal da una posizione verticale, ma poi attraverso i gol per vincere punti per l’ultima partita di una vittoria a due punti su Los Angeles Chargers all’età di 14 anni.

In molti altri casi, erano capi che giocano il gioco per salvare il gioco. I capi hanno fermato due unità di Atlanta Falcons nelle cascate entro 20 alla fine del quarto trimestre alla 3a settimana per mantenere una vittoria a cinque punti. Nell’ultima partita hanno bloccato il goal-così chenal- per rivendicare una vittoria in due punti su Denver Broncos alla decima settimana. Hanno ottenuto la finale della partita 3:41 guadagnando due prime cadute per battere i texani di otto punti nella 16a settimana.

“Ci vogliono tutti e abbiamo fatto così tanti modi diversi che abbiamo solo piena fiducia e gli allenatori hanno fiducia nei giocatori, i giocatori si fidano degli allenatori e ci vanno lì e facciamo il nostro lavoro”, ha detto Patrick Mahomes. “Quando l’hai fatto ancora e ancora e diventa consuetudine.”

I Chiefs hanno fatto giochi chiave in tutte e tre le fasi del campionato AFC. Nessuno era più grande della fermata difensiva al quarto e 5 con i restanti due minuti e conti vicino al mercoledì. I Chiefs si bloccano e il quarterback di Buffalo Josh Allen dovettero lanciare rapidamente. La fine stretta di Dalton Kincaid ha quasi fatto una cattura subacquea, ma invece era incompleta.

“L’abbiamo costruito tutto l’anno”, ha detto Chris Jones. Quindi è solo un altro gioco per noi. Siamo molto convinti e fiduciosi (coordinatore difensivo Steve Spagnolo) a metterci nella posizione giusta in modo da poter giocare.

“Questi giochi sono molto noti per noi, siamo abituati a trovarci in questi tipi di situazioni. Ci sentiamo molto calmi, ci sentiamo molto in pace con ciò che gestiamo – la sua velocità, il ritmo di questo – e la richiamo. “

I capi di Nikko Remigio hanno restituito 41 yard nel secondo trimestre per creare un’unità di touchdown. Nell’attacco, i capi dopo il quarto gioco senza successo di Buffalo hanno ucciso ore e ucciso ore e negato Allen e negato Allen e un altro colpo con la palla nella partita a tre punti.

“Quando vinci così tanto in questo campionato, costruisci ogni settimana e ottieni il miglior colpo di squadra, una settimana dopo una settimana”, ha dichiarato Brett Vach, CEO di amministratore delegato. Vai al loro stadio, è qualcosa come una cartina di tornasole in cui è la loro organizzazione: “Beh, giochiamo (contro) capi. Quanto siamo bravi? Vedremo ora. “

“Ottiamo il meglio ogni settimana, anche se non siamo al meglio.