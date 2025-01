Seahawks brinca com o novato Byron Murphy II com recibo de jantar falso de $ 156.000

O Seattle Seahawks na quinta-feira adicionou uma nova reviravolta à tradição da NFL conhecida como jantar de novato.

Normalmente, um time inteiro da NFL ou grupo de posição sai para jantar em algum momento durante a temporada e sobrecarrega seus novatos com a conta inteira, fazendo tudo o que podem para elevar o total a níveis exorbitantes. Pense no corte de carne mais caro do cardápio, com rabo de lagosta ao lado, regado com um conhaque, vinho ou uísque malpassado, e depois acrescente mais alguns pratos.

Ser financeiramente responsável pelos apetites luxuosos de dezenas de homens, alguns dos quais pesam mais de 130 quilos, é um território perigoso. Ele simplesmente não é tão perigoso quanto os novatos dos Seahawks pensavam inicialmente.

De alguma forma, os veteranos dos Seahawks conseguiram produzir um recibo falso para o novato Byron Murphy II que dizia um total de US$ 155.788,77. O resultado: alguns gritos e uma cara chocada de Murphy.

Na realidade, o cheque era de US$ 38.015,82, o que não é exatamente como fazer um pedido no menu de valor. Os destaques incluem US$ 9.600 por oito doses de conhaque D’Usse 1969, US$ 8.050 por 23 doses de Louis em pedidos de caviar de US$ 115.

Mais um copo de Sprite de US$ 4 para Murphy ou algum cara que não entendeu a tarefa.

A boa notícia para Murphy é que seu contrato de novato de US$ 16 milhões não vai a lugar nenhum. Os jantares para novatos são tão famosos hoje em dia que os novatos sabem como se preparar para eles (com exceção de Garrett Wilson), e US$ 38.000 não estão fora da norma do que tendemos a ver.

Os Seahawks encontraram uma maneira de fazer com que uma nota de US$ 38 mil parecesse razoável para Byron Murphy II. (Foto de Rio Giancarlo/Getty Images)

Porém, ainda é uma trote financeira e algumas equipes evitam essa prática, como é popularmente conhecida. O San Francisco 49ers fez um movimento semelhante há alguns anos, por uma quantia inventada de US$ 300.000, mas acabou cobrando de seus novatos apenas cerca de US$ 4.500. Em última análise, cabe aos veteranos de uma equipe fazer isso ou não, já que os novatos claramente não têm escolha.