Sean McDermott fornisce un aggiornamento su Amari Cooper

I Buffalo Bills scapparono con la AFC East Division.

Ora ospiteranno i Denver Broncos per il weekend di Wild Card.

Ovviamente sono favoriti prima di questa partita, il che non sorprende dopo le loro prestazioni in questa stagione.

Sfortunatamente, potrebbero non avere una delle loro armi migliori per quel gioco.

Secondo quanto riferito, il ricevitore stellare Amari Cooper è lontano dalla squadra per occuparsi di una questione familiare sconosciuta.

Secondo Dan Fetes, anche l’allenatore Sean McDermott non sa se sarà in campo al momento dei playoff.

Amari Cooper non è ancora tornata in squadra per motivi familiari.

Quando gli è stato chiesto se lo aspetta di nuovo questa settimana, Sean McDermott ha detto: “Lo spero. A questo punto, affrontiamo un giorno alla volta”.#BillsMafia @BuffaloPlus

— Dan Fetes (@danfetes) 6 gennaio 2025