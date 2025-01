Sean McDermott rivela le critiche alle fatture ascoltate prima della partita dei Ravens

Come molti si aspettavano, domenica i Buffalo Bills e i Baltimore Ravens hanno regalato alla nazione una partita classica nel turno di divisione dei playoff della NFL, con i Bills che hanno superato Lamar Jackson e la squadra con un punteggio finale di 27-25.

I Bills ora avranno un’altra possibilità contro i Kansas City Chiefs, due volte campioni in carica del Super Bowl, nella partita del campionato AFC del prossimo fine settimana.

Mentre molti si aspettavano che la partita di domenica fosse molto combattuta e competitiva, c’erano anche molti dubbi su Buffalo, e l’allenatore Sean McDermott ha affrontato questi dubbi specifici, secondo Dan Fetes.

“I nostri ragazzi lo hanno sentito per tutta la settimana. Non siamo abbastanza grandi. Non siamo abbastanza forti. Non abbastanza talentuosi” – Sean McDermott “Non ascoltiamo il rumore esterno, ma tutti dicevano questo e quello di noi. Non avevamo abbastanza talento”. – Josh Allen#BillsMafia @BuffaloPlus pic.twitter.com/a4xLuNHNtr — Dan Fetes (@danfetes) 20 gennaio 2025

Mentre Buffalo si portava in vantaggio per 21-10 nel primo tempo, Baltimora ha reagito ad ogni passo e con 1:44 rimasto nel quarto quarto, Jackson ha trovato il tight end Isaiah Likely per un touchdown che ha portato la sua squadra a due punti.

Baltimora ha poi optato per una conversione da due punti e sembrava avere successo quando Jackson ha passato il pallone a Mark Andrews, la sua seconda più grande minaccia nel tight end, solo per vedere Andrews armeggiare con la palla e un’opportunità per dare ai Ravens una possibilità di farcela. alla partita per il titolo AFC.

I Ravens sembravano avere il roster più talentuoso in questa partita e, come previsto, Jackson ha battuto il quarterback dei Buffalo Josh Allen mentre i Ravens avevano più yard di passaggio e yard di corsa.

Ma Jackson ha avuto due palle perse, la seconda delle quali ha portato rapidamente ad un touchdown di Allen, e questa è stata alla fine la differenza nel gioco.

Kansas City ha battuto Buffalo nei playoff tre volte nelle quattro stagioni precedenti, e una vittoria questo fine settimana potrebbe essere la più grande nella storia della franchigia di Bills fino a questo momento.

