Sean McVay rivela ciò che avrebbe detto a Patrick Mahomes di fronte al Super Bowl

Quando la stagione della NFL raggiunge il suo momento clou, una linea di storia è torta su tutti gli altri -Kansas City Chiefs Persecution da parte di un terzo titolo consecutivo del Super Bowl.

Il loro viaggio è già stato inciso nella storia della NFL, che segna la prima volta, una squadra ha vinto i campionati back-to-back e è passato a un terzo Super Bowl consecutivo.

Mentre il Super Bowl LIX si avvicina, la questione della mente di tutti è se Patrick Mahomes può continuare il suo notevole successo dopo la stagione.

Il capo allenatore di Rams Sean McVay ha offerto la sua intuizione sotto la copertura pre-super-bowl di Fox Sports e ha incorniciato l’imminente scontro come una battaglia tra due reati esplosivi in ​​cui la leadership di Mahomes potrebbe rivelarsi cruciale.

La strategia di McVay per Kansas City è incentrata sull’allentamento della straordinaria capacità di Mahomes di assumere il controllo dei momenti di alto livello.

Sulla base delle recenti esibizioni contro Houston e Buffalo, McVay ha sottolineato un solo ma potente messaggio:

“Se sono Kansas City, dico,” Ciao Mahomes, sii Michael Jordan. Questo è quello che sei stato contro Houston, è quello che eri contro Buffalo. Puoi vincere qualsiasi modo. Ne abbiamo bisogno stasera. ” ”

“Se sono Kansas City, dico hey – mahomes essere Michael Jordan.”@Ramsnfl HC Sean McVay dà i suoi pensieri alla sera #Superbowlix Matchup pic.twitter.com/ebt8lczfch – Fox Sports: NFL (@nflonfox) 9 febbraio 2025

Secondo McVay, il gameplan difensivo richiede un’esecuzione precisa, in particolare affrontando i primi bassi.

Questo approccio consentirebbe ai capi di forzare i passanti prevedibili da situazioni, dando al coordinatore difensivo Steve Spagnuolo l’opportunità di implementare i suoi pacchetti flash aggressivi.

Creare una pressione coerente può essere la differenza per garantire un altro titolo di campionato.

Per i capi, la strada per la vittoria richiede un’esecuzione offensiva impeccabile combinata con una magnifica prestazione difensiva.

Il loro track record suggerisce che sono più che in grado di salire per l’appartamento: hanno raccolto un impressionante record di 17-1 in gioco con la loro formazione iniziale completa.

