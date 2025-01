Sean Payton prevede che 1 assistente dei Broncos “sarà di nuovo capo allenatore”

Pochi avevano grandi speranze per i Denver Broncos in questa stagione, ma hanno mostrato una crescita graduale e con una vittoria contro i rinforzi dei Kansas City Chiefs nella settimana 18, hanno conquistato l’ultimo posto nei playoff wild card nella AFC.

Nel frattempo, si prevede che un certo numero di squadre che non hanno raggiunto i playoff avranno posti vacanti come capo allenatore e per alcune organizzazioni sono già iniziati i colloqui.

Il capo allenatore dei Broncos, Sean Payton, ha recentemente affermato di ritenere che uno dei suoi assistenti allenatori avrà un’altra possibilità di guidare lui stesso una squadra della NFL.

“Penso che Vance (Joseph) sarà di nuovo il capo allenatore”, ha detto Payton del suo attuale coordinatore difensivo, tramite Zac Stevens di DNVR Sports.

La citazione completa di Sean Payton a sostegno del fatto che Vance Joseph sia nel ciclo di head coach: “Penso che Vance sarà di nuovo capo allenatore” pic.twitter.com/LbU7FSCIl8 — Zac Stevens (@ZacStevensDNVR) 6 gennaio 2025

Joseph è stato l’allenatore capo dei Broncos durante le stagioni 2017 e 2018 poiché erano all’inizio del processo di ricostruzione dopo il ritiro del quarterback Peyton Manning.

Dopo che Joseph fu licenziato con un record di 11-21, fu coordinatore difensivo degli Arizona Cardinals per quattro stagioni prima di tornare a Denver per lavorare nello staff di Payton.

Mentre il quarterback esordiente Bo Nix ha mostrato molte promesse, soprattutto nel corso della stagione, Denver è diventata una squadra di playoff in gran parte grazie alla sua difesa.

I Broncos hanno concluso la stagione regolare al terzo posto in termini di punti concessi, con i pass rusher Nik Bonitto e Jonathon Cooper che hanno migliorato la loro produzione.

Denver affronta un compito difficile nel turno delle wild card quando fa visita ai Buffalo Bills, che hanno chiuso 13-4 e vengono scelti da alcuni per raggiungere il Super Bowl e forse vincere tutto.

