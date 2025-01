Sean Payton sta inviando un messaggio chiaro ai critici dei Broncos

I Denver Broncos avevano bisogno fino all’ultimo giorno della stagione regolare per conquistare un posto nei playoff.

Ora sono perdenti di otto punti mentre si preparano a mettersi in viaggio per affrontare i roventi Buffalo Bills.

Questo la dice lunga sulle aspettative e su quanto sbilanciato questo gioco potrebbe rivelarsi.

Tuttavia, a Sean Payton non importa.

Recentemente, l’ex allenatore vincitore del Super Bowl si è scrollato di dosso tutti i dubbi e le critiche, affermando che provengono principalmente da persone che non sanno di cosa stanno parlando (tramite DNVR Broncos).

Sean Payton critica i critici che dubitavano dei Denver Broncos mentre la squadra si prepara per la partita di playoff contro i Bills ✍️: @ZacStevensDNVR

🔗: pic.twitter.com/UjGe4WsUxZ — DNVR Broncos (@DNVR_Broncos) 7 gennaio 2025

Non ci si aspettava che i Broncos fossero così bravi in ​​questa stagione.

Si sono separati da molti giocatori di talento e il loro successo derivante dal passaggio da Russell Wilson ha impedito loro di aggiungere più talento al loro elenco.

Anche Bo Nix ha ricevuto recensioni costantemente contrastanti durante la sua lunga carriera universitaria.

D’altra parte, questa squadra non sembra un colpo di fortuna.

Anche se potrebbero non essere pronti a fare il passo successivo e potrebbero aver bisogno di qualche anno in più per tornare in lizza per il Super Bowl, sono una buona squadra di calcio.

Sono ben allenati, giocano in difesa forte e hanno un quarterback esordiente che sembra fatto su misura per gestire l’attacco di Sean Payton.

I Nix non hanno commesso lo stesso errore due volte in questa stagione, e anche se perdessero questo fine settimana, dovrebbero essere più che in grado di competere.

I Broncos miglioreranno solo con più tempo e sarà interessante vedere fino a che punto potranno spingersi sotto la guida di Sean Payton.

