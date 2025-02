Sec, Big Ten para pressionar para plantar mudanças nos playoffs de futebol americano 2025

Nova Orleans no 23º andar da luxuosa quadra de Windsor, os hóspedes podem ver um panorama de cerca de 360 ​​graus desta excelente cidade: o rio Chocolate que o atravessa, os edifícios centenários do bairro francês e os imponentes carvalhos que focam o famoso St. Charles Avenue.

Em uma sala lá na quarta -feira, no topo desta cidade e, talvez, no topo da universidade, os líderes da SEC e o Big Ten se reuniram para explorar alguns dos problemas mais importantes do setor.

Eles saíram com pequenas decisões tomadas, exceto uma: eles querem ver uma mudança de plantio no playoff de futebol americano 2025.

As duas ligas levarão os executivos dos playoffs a alterar o plantio da próxima pós -temporada, alinhando as sementes com base diretamente nas classificações do comitê de seleção. Esse movimento eliminaria a regra que você se despediria e as quatro primeiras sementes para os quatro melhores campeões classificados da conferência.

Eles terão uma briga nas mãos para fazer a mudança.

Qualquer mudança no playoff de 2025 exige unanimidade das 10 fs e ligas de Notre Dame, pois é o último ano do contrato de televisão original com a ESPN.

Por que Big 12, ACC e muitos dos cinco comissários, os principais benfeitores da regra, votariam por esse movimento? Eles não. Alguns deles sugeriram tantos comentários ao Yahoo Sports no mês passado.

“Eu não tenho o apetite de desistir de nenhuma recompensa financeira que acompanhe uma boa final.

O comissário do ACC Jim Phillips se referiu a formatos de playoffs profissionais semelhantes que usam uma estrutura automática de adeus para equipamentos que ganham divisões ou conferências, como a NFL.

“Não é como se esse sistema fosse tão estranho”, disse ele. “Isso não deve ser usado como um motivo conveniente. Ele merece uma revisão e devemos falar sobre como foi. Mas não é uma estrutura exótica.

As mudanças após um ano de dados “parecem um pouco rápido”, acrescentou o comissário de Mountain West, Gloria Nevarez, sua equipe (Estado de Boise), um benfeitor de um último empate

O Comitê de Gerenciamento do CFP, o comissário da conferência 10 da FBS e o diretor atlético da Notre Dame, se reúnem na próxima semana em Dallas, sempre que possíveis mudanças no formato dos playoffs discutem, ambos imediatamente em 2025, como a longo prazo.

Ultimamente as mudanças de longo prazo são mais nas notícias. Os funcionários das duas ligas, que controlam as decisões do formato do playoff de 2026, estão explorando profundamente um formato expandido que fornece até quatro qualificadores automáticos cada, uma mudança radical que deve mover a SEC para jogar nove jogos de conferência, Yahoo Sports reportou domingo.

Embora não houvesse decisões sobre nenhuma dessas questões, elas foram discutidas entre os líderes nesta semana. De fato, os treinadores da SEC e os diretores de atletismo realizaram uma reunião conjunta aqui na segunda -feira, onde foi abordada um calendário da conferência de nove jogos. Os diretores de atletismo da SEC, em sua própria reunião na terça -feira, exploraram o movimento para nove jogos também.

Como o Yahoo Sports reportou no domingo, a liga continua avançando em uma direção para a adoção de um calendário da conferência de nove jogos em conjunto com, potencialmente, o formato de expansão e mudança para qualquer pós -temporada futura e atinge um acordo de programação com a programação com Os dez grandes.

Durante anos, a SEC não se alinhou a se mudar para nove jogos, um tema às vezes divisivo que influenciou há seis anos. Muitos dos programas de recursos mais baixos são contra a medida, por medo de afetar as possibilidades dos playoffs, introduzindo outra perda, e eles querem que mais renda da ESPN jogue o que provavelmente seria um jogo de conferência extra muito valioso.

“Há muito interesse (em ir a nove jogos)”, disse Sankey aqui na quarta -feira. “As pessoas mudam. As posições mudam.

O futuro formato dos playoffs, que pode garantir vários lugares para sua liga, é “um pedaço desse diálogo”, reconheceu Sankey na quarta -feira.

Quanto a esse formato futuro, o Sankey e o comissário do Big Ten, Tony Petitti, se recusaram a discutir os detalhes sobre o formato de 2026, citando o fato de que primeiro “deve” aos outros comissários seus pensamentos antes de compartilhá -los publicamente.

No entanto, vários diretores de atletismo que conversaram com jornalistas na quarta -feira disseram acreditar que a expansão dos playoffs está no horizonte.

“Deve haver alguns ajustes. O primeiro ano foi bom, mas, como qualquer coisa, haverá alguma mudança. Eu acho que ele expande para dar a mais equipes uma chance ”, disse o diretor atlético da Ole Miss, Keith Carter, para um grupo de membros da mídia no saguão do Tribunal de Windsor. “Acho que haverá expansão.”

14 equipes serão ou 16? As discussões, como apontaram o Yahoo Sports no domingo, se concentraram no apoio de 14 equipes com até 13 eliminatórias automáticas. Mas nenhuma decisão foi tomada, dizem os comissários.

“Vamos entender como o formato de 2026 se parece no futuro”, disse Sankey.

No entanto, uma decisão do Big Ten e da SEC foi tomada no playoff de 2025: eles concordam que uma mudança no plantio deve ser tomada. “Somos a favor de ir à semente direta”, disse Petiti.

Se isso acontecesse nos playoffs no ano passado, as quatro principais sementes teriam sido o número 1 do Oregon, nº 2 da Geórgia, nº 3 do Texas e nº 4 da Penn State. O estado do Arizona, as 4 sementes no formato atual como 12 campeões, teriam sido semeadas 12º. Boise State, as três sementes deste ano, teriam sido semeadas 9.

O jogo 8-9 teria apresentado a Boise State-Indiana, em vez do estado de Ohio, por exemplo.

“Depois que o campo for estabelecido, devemos discutir como deve ser semeado”, disse Petiti ao Yahoo Sports no mês passado. “Acho que alguns dos confrontos deste ano e a rodada em que ocorreram tornam essa conversa necessária”.

No entanto, qualquer mudança imediata é uma tarefa difícil. O playoff de 2025 existe sob as políticas de governança do contrato original da CFP de 12 anos que começou em 2014. Essas políticas requerem unanimidade para mudanças de formato.

Até Sankey descreveu na semana passada enquanto eu estava com Paul Finebaum como “difícil de alcançar”.

Por mais interessante um tópico que seja o playoff, os líderes da SEC e do Big Ten passaram mais tempo nesta semana sobre os esforços para implementar o conceito de troca de renda da Câmara. De fato, os administradores da SEC introduziram detalhes em torno do novo braço de execução para os treinadores na segunda -feira, muitos dos mesmos conceitos que O Yahoo Sports reportou este mês no início deste mês.

Sankey convocou a reunião com seus treinadores sinceros e produtivos. O diretor do Atlético de Arkansas, Hunter Yurachek, disse que é “muito receptivo e está feliz em saber como será implementado”.