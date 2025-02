Sec vs JSK Dream11 Previsão hoje

Dream11 Dicas e guia de críquete de fantasia para o Eliminator of the SA20 League 2025, que será disputado entre o SEC vs JSK em Centurion.

Os campeões do Cabo Oriental (SEC) do Sunrisers, duas vezes também chegaram aos playoffs da terceira edição do SA20 e serão apresentados no Eliminator contra o Joburg Super Kings (JSK) na quarta -feira, 5 de fevereiro, no Supresport Park, Centurion.

Os vencedores deste jogo enfrentarão o perdedor do Qualifier 1 na qualificação 2. Esses dois lados estarão no palco da liga duas vezes e ambas as equipes venceram um jogo cada. Este é um choque enorme, onde o lado perdedor será eliminado do torneio. Portanto, poderíamos ver as duas equipes produzindo um concurso decifrado.

SEC vs JSK: Detalhes da festa

Fósforo: Sunrisers Cabo Oriental (SEC) vs Joburg Super Kings (JSK), Match Qualinator, SA20 League 2025

Data de coincidência: 5 de fevereiro de 2025 (quarta -feira)

Tempo: 21:00 IS / 13:30 GMT / 21:30 Local

Evento: Parque Supersport, Centurion

SEC vs JSK: Cabeçalho: Sec (3) -jsk (3)

Um total de seis jogos entre a SEC e a JSK foram disputados. A linha de pontuação é mesmo quando as duas equipes venceram três jogos cada.

SEC vs JSK: Relatório Meteorológico

A previsão para quarta -feira à noite em Centurion prevê a chuva durante o horário programado deste jogo. Espera -se que a temperatura esteja em torno de 26 ° C com uma umidade de 54 %.

SEC vs JSK: Relatório de tom

Mais de quatro vezes mais de 200 pontuações foram pontuadas nesta temporada, e dois deles chegaram ao Parque Supersport. Mas nos outros dois jogos disputados aqui, as equipes não chegaram a 120. Podemos ver uma boa disputa entre morcego e bola. Pare primeiro e coloque as corridas no quadro pode ser a melhor opção em um jogo de nocaute.

SEC vs JSK: XIS prevê:

Sunrisers Cabo Oriental: Tony de Zorzi, David Beetingsham, Aiden Markram (C), Jordan Hermann, Tristan Stubbs (Campeonato Mundial), Tom Abell, Marco Jansen, Craig Overton, Liam Dawson, Ottneil Baartman, Richard Gleeson

Joburg Super Kings: Faf du Plassis (C), Devon Conway (WC), Jonny Bairstow, Lus du Plooy, Wihan Lubbe, Moeen Ali, Donovan Ferreira, Hardus Viljoen, Maheesh Theexhana, Tabraiz Shamsi, Luth Sipamla,

SuGADO DREAM11 FANTASY EQUIPE Nº 1 SEC vs JSK Dream11:

Portátil: Jonny Bairstow, Devon Conway, Tristan Stubbs

MassaS: Faf du Pese, Devid Bedingham

SUV: Liam Dawson, Aiden Markram, Marco Jansen, Donovan Ferreira

JogadorS: hardus viljoen, l sipamla

Capitão Primeira opção: FAF du plassis || Capitão Segunda opção: Hardus Viljeon

Vice-Capitán Primeira opção: Aiden Markram || Vice Capitão Segunda opção: Devon Conway

Dream11 Sugerido

Portátil: Devon Conway, Tristan Stubbs

MassaS: Faf du Pese, Devid Bedingham

SUV: Liam Dawson, Aiden Markram, Marco Jansen, Donovan Ferreira

JogadorS: Hardus Viljoen, L Siparla, Richard Gleson

Capitão Primeira opção: Marco Jansen || Capitão Segunda opção: Tristan Stubbs

Vice-Capitán Primeira opção: Donovan Ferreira || Vice Capitão Segunda opção: Bedingham DeVid

SEC vs JSK: Dream11 Previsão: Quem vai ganhar?

Ambas as equipes eram inconsistentes na fase da liga. Mas, o Sunrisers Eastern Cape estará sob mais pressão devido à sua unidade de rebatidas com pouca luz. Eles marcaram 118, 107 e 148 em suas últimas três entradas. É por isso que apoiamos Joburg Super Kings para vencer aqui.

