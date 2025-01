SEC vs MICT Dream11 Previsão Hoje Jogo 1 SA20 2025

Dicas e guia do Dream11 Fantasy Cricket para a partida 1 da SA20 League 2025, que será disputada entre SEC x MICT em Gqeberha.

É hora de se preparar para o carnaval de críquete na África do Sul, já que a terceira temporada do SA20 começa em 9 de janeiro.

Os Sunrisers Eastern Cape venceram as duas primeiras edições do torneio e almejam um hat-trick este ano. Eles farão parte da partida de abertura desta edição contra o MI Cape Town.

A partida de abertura do torneio começará às 21h IST na quinta-feira, 9 de janeiro, no St George’s Park, Gqeberha. O MI Cape Town terminou as duas temporadas em último lugar e desta vez buscará um show melhor.

SEC vs MICT: detalhes da partida

Fósforo: Sunrisers Eastern Cape (SEC) x MI Cape Town (MICT), primeira partida, SA20 League 2025

Data da partida: 9 de janeiro de 2025 (quinta-feira)

Tempo: 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

Evento: Parque de São Jorge, Gqeberha

SEC vs MICT: Frente a frente: SEC (4) – MICT (0)

É um trânsito de mão única no histórico de confrontos diretos entre essas duas equipes. Quatro partidas foram disputadas até agora e o Sunrisers Eastern Cape venceu todas as quatro.

SEC vs MICT: Boletim Meteorológico

A previsão para quinta-feira à noite em Gqeberha é de céu claro e claro com temperatura em torno de 24 ° C. A umidade deverá ficar em torno de 65% com uma velocidade média do vento de 18 km/h.

SEC vs MICT: Relatório de Apresentação

A superfície do St George’s Park é boa para rebatidas. É plano e, além do movimento inicial dos marcapassos da nova bola, não há muito a oferecer aos arremessadores. A equipe que rebater primeiro pode levar vantagem.

SEC vs MICT: XI previsto

Nascer do sol do Cabo Oriental: Tom Abell, Jordan Hermann, David Bedingham, Aiden Markram (c), Tristan Stubbs (sem), Andile Simelane, Marco Jansen, Liam Dawson, Simon Harmer, Ottneil Baartman, Richard Gleeson

MINHA Cidade do Cabo: Ryan Rickelton (sem), Reeza Hendricks, Dewald Brevis, Azmatullah Omarzai, Rassie van der Dussen, Rashid Khan (c), Thomas Kaber, Kagiso Rabada, George Linde, Trent Boult, Nuwan Untilhara

Dream11 Fantasy Team No. 1 SEC vs MICT Dream11 sugerido:

SEC vs MICT SA20 2025 Dream11 Equipe 1

Porta-janelas: Ryan Rickelton, Tristan Stubbs

rebatedores: Aiden Markram, Tom Abell, Rassie van der Dussen

todo terreno: George Linde, Marco Jansen, Liam Dawson

jogadores de boliche: Kagiso Rabada, Rashid Khan, Trent Boult

Capitão de primeira escolha: Marco Jansen || Capitão de segunda escolha: Trent Boult

Vice-capitão de primeira escolha: George Linde || Vice-capitão Segunda opção: Aiden Markram

Dream11 Fantasy Team No. 2 SEC vs MICT Dream11 sugerido:

SEC vs MICT SA20 2025 Dream11 Equipe 2

goleiro: Tristan Stubbs

rebatedores: Aiden Markram, Reeza Hendricks, Rassie van der Dussen

todo terreno: George Linde, Marco Jansen, Liam Dawson, Azmatullah Omarzai

jogadores de boliche: Ottneil Baartman, Rashid Khan, Trent Boult

Capitão de primeira escolha: Rashid Khan || Capitão de segunda escolha: Azmatullah Omarzai

Vice-capitão de primeira escolha: Tristan Stubbs || Vice-capitão Segunda opção: Rassie van der Dussen

SEC vs MICT: Previsão do Dream11: Quem vai ganhar?

Ambos têm grandes nomes ao seu lado, o que proporcionará um confronto interessante. Vamos aproveitar a história entre as duas equipes e apostar na vitória do Sunrisers Eastern Cape.

