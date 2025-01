Secondo il rapporto

La NFL sembra ascoltare le critiche del giudice alla vittoria di Houston Texans dei capi di Kansas City dopo la controversa pena del tour della divisione.

Le sanzioni dovute allo slittamento degli alloggi dovrebbero essere riviste durante il sistema di concessione di rinnovo NFL del 2025, ESPN ha riferito sabato.

Patrick Mahomes ha avuto alcuni calci di rigore e partite che sono stati visti dopo la vittoria dei Chiefs contro i texani. Il più controverso di questi tre è arrivato nel terzo trimestre quando i texani erano un compagno Henry To’oto’o è apparso colpì i mahomi mentre iniziava a sbarcare in un gioco di corsa. Tuttavia, la maggior parte delle sue forze è stata gettata verso il suo compagno di squadra durante la partita.

Sebbene Mahomes fosse un corridore e il gioco era un po ‘imbarazzante collisione, To’oto’o è stato contrassegnato per una rugosità inutile. I capi hanno ricevuto un primo conto automatico e successivamente hanno fatto touchdown su questo disco, aumentando il suo vantaggio a otto punti.

Questo gioco verrebbe controllato se la NFL consente a una sovvenzione di rinnovo di rivalutare le sanzioni fornite nelle diapositive del quarterback. Tuttavia, altri colpi controversi che i mahomet non sono. La prima penalità che il Texas riceveva dal Mahome fu Il ruvido invito di un passante contro Will Anderson Jr ., che ha respinto il quarterback dei Chiefs dopo aver lanciato il feed nel primo trimestre.

(Correlato a: Patrick Mahomes non si sentono come i funzionari preferiscono i maestri)

La seconda commedia è arrivata contemporaneamente alla controversa punizione, ed è stato anche assistito da TO’oto. Nel quarto trimestre, To’oto’o ha spinto Mahomes mentre correva lungo la linea laterale. Chiefs quarterback sembrava esagerare la connessione Probabilmente nella speranza di ottenere una irregolarità più inutile. Non è stata imposta alcuna penalità, quindi non era necessaria alcuna riproduzione.

Mahomes ha rilevato quest’ultimo al colpo di To’oto pochi giorni dopo la vittoria dei Chiefs.

“Direi che l’unico che mi sentivo come probabilmente stavo facendo troppo era la pista laterale in cui non avevo ottenuto la bandiera”, Mahomes ha detto 96.5 il fan . “I giudici l’hanno visto, e non ha ottenuto la bandiera. L’ho capito immediatamente e so che probabilmente non lo avrei fatto.”

Tom Brady parla di modifiche e maestri

L’analista principale della NFL Fox Tom Brady C’era anche uno di quelli che espressero preoccupazione per la punizione che To’oto’o fu valutato per il suo successo a Mahome nel terzo trimestre. Ha chiesto alla NFL di modificare le regole per il quarterback mentre correvano sul campo.

“Quando i quarti diventano difensori e sono fuori tasca, dovrebbero perdere la protezione”, ha detto Brady. Gregge. “” Stiamo cercando di proteggere il quarterback, ma gli allenatori richiedono più gioco che mai nella storia del gioco. Quindi chi protegge il quarterback? Cerchiamo di dire che gli arbitri dovrebbero farlo?

La sovvenzione per la riproduzione fa parte dei giochi NFL dal 2021 e ha consentito lo scambio di critiche accelerate sul campo. Attualmente, il posto post -gioco e se il feed è stato fatto o meno sono i giochi di aiuto di rinnovo rivisti. I calci di rigore sono stati autorizzati a essere rivisti durante la sovvenzione di rinnovo dal 2024, tra cui la messa a terra deliberata, i colpi tardivi fuori dai confini e i colpi alti nel quarterback.

Il comitato per la competizione della NFL si incontrerà in una riunione annuale di campionato, che si prevede che si terrà dal 30 marzo al 2 aprile.

Vuoi grandi storie direttamente nella tua casella di posta? Crea un account di volpe o accedi E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!