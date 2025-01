Secondo quanto riferito, a Patrick Mahomes è piaciuto il post di un allenatore della NFL licenziato

I Kansas City Chiefs trascorsero quasi un anno senza perdere una partita.

L’ultima squadra a batterli durante la stagione 2023 non era altro che una rivale di divisione, più precisamente i Las Vegas Raiders.

Questo è il motivo per cui Patrick Mahomes potrebbe non avere molta simpatia per Antonio Pierce.

Con questo in mente, non è stato sorprendente vedere Mahomes pubblicare un post sul suo licenziamento come capo allenatore dei Raiders (via Dov Kleiman).

Accidenti: #Capi Al QB Patrick Mahomes è piaciuto un post IG che #Predoni licenziato l’HC Antonio Pierce. 😳😳😳 pic.twitter.com/L0H7V39Bky — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 7 gennaio 2025

In particolare, Pierce era stato molto esplicito riguardo al suo desiderio di contenere Mahomes.

Ha parlato dell’adozione delle sue cosiddette ‘Mahomes Rules’, riferendosi ai Detroit Pistons e alle ‘Jordan Rules’ degli anni Novanta.

Si sapeva che le regole erano eccessivamente fisiche.

I Raiders hanno nominato Pierce il loro allenatore a tempo pieno dopo l’ottimo piazzamento della scorsa stagione ad interim.

I giocatori si sono mobilitati dietro di lui, al punto che alcuni hanno minacciato di lasciare la squadra se non avesse ottenuto l’incarico di allenatore a tempo pieno.

Sfortunatamente, quello slancio fu di breve durata.

La squadra faticava in campo e lui sembrava perdere la presa anche nello spogliatoio.

I Raiders saranno ora nella mischia per ottenere un quarterback e un nuovo allenatore.

D’altra parte, Mahomes sarà pronto a gestire chiunque lo manderanno dopo.

PROSSIMO: Steve Spagnuolo mostra interesse per l’allenatore