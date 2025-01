Secondo quanto riferito, Aaron Glenn ha la “prima scelta” per il lavoro di allenatore

I New York Jets sono alla ricerca di un nuovo allenatore che li guidi verso il futuro.

Uno dei tanti candidati capo allenatore che hanno intervistato è il coordinatore difensivo dei Lions Aaron Glenn, a cui piace davvero il lavoro dei Jets.

Infatti, secondo l’insider Brian Costello, Glenn ha detto alla gente che i Jets sono la sua prima scelta per un lavoro da capo allenatore.

Aaron Glenn ha detto alla gente che i Jets sono la sua prima scelta per un lavoro HC, per @BrianCoz pic.twitter.com/Ivwf6ZnSOK — B/R Gridiron (@brgridiron) 15 gennaio 2025

Ciò sarebbe sicuramente interessante se i Jets alla fine decidessero di volere che Glenn sia il loro prossimo allenatore.

Ex cornerback della lega per 15 anni, Glenn ha una mentalità da giocatore e ha dimostrato quanto può essere un allenatore.

Questa difesa dei Lions ha concluso la stagione regolare classificandosi quinta nella difesa veloce, settima nella difesa da gol, ed è stata una delle sette squadre a registrare più di 16 intercettazioni.

Glenn è stato in grado di schierare un’ottima difesa senza giocatori del calibro di Aidan Hutchinson, il edge rusher del Pro Bowl, nell’ovile, cosa che non può passare inosservata.

Squadre come i Jets potrebbero utilizzare un allenatore come Glenn che ha la capacità di aiutare i suoi giocatori a portarli al livello successivo.

Ex tre volte Pro-Bowler, Glenn ha giocato per i Jets dal 1994 al 2001 dopo essere stato scelto al primo turno dal Texas A&M di New York.

Il tempo dirà se questa è la direzione che i Jets vorrebbero prendere nei prossimi giorni.

Se è così, tutti gli occhi saranno puntati su Glenn e sul nuovo direttore generale, chiunque esso sia, mentre cercheranno di decidere il futuro del quarterback Aaron Rodgers.

PROSSIMO: L’analista rivela chi sarà il prossimo allenatore dei Jets