Secondo quanto riferito, Aaron Glenn tornerà come nuovo allenatore dei Jets

Aaron Glenn ritorna dove tutto ha avuto inizio.

I New York Jets assumeranno Glenn, che è stato il coordinatore difensivo dei Detroit Lions dal 2021, come prossimo allenatore, ha riferito ESPN mercoledì.

I Jets vengono da una stagione 5-12 in cui hanno licenziato l’allenatore Robert Saleh dopo un inizio 2-3 e hanno anche licenziato il direttore generale Joe Douglas a novembre.

Glenn, 52 anni, ha iniziato la sua carriera da giocatore e da allenatore a New York. L’ex cornerback dei Jets è diventato lo scout della squadra nel 2012. Dal 2016 al 2020 è stato l’allenatore della linea difensiva dei New Orleans Saints, dove ha lavorato con Dan Campbell, che ha portato Glenn con sé a Detroit quando è stato nominato Lion. come capo allenatore nel 2021. Glenn è stato anche assistente allenatore dei difensori dei Cleveland Browns dal 2014-2015.

Glenn fu scelto dai Jets al 12° posto assoluto nel Draft NFL 1994 dalla Texas A&M. Glenn ha trascorso le prime otto stagioni della sua carriera con i Jets (1994-2001), con i quali ha segnato una media di tre intercettazioni a stagione, ha risposto con due pick-six nel 1996 e ha ottenuto un record in carriera di sei intercettazioni nel 1998. I Jets hanno vinto 12 partite – che non vincono da quella stagione – si sono guadagnati un addio al primo turno e sono passati al campionato AFC. Gioco.

Glenn è stato tre volte Pro Bowler nel 2002-2004 con gli Houston Texans e nel 2005-2006 con i Dallas Cowboys – dove ha incontrato l’allenatore Bill Parcells, per cui ha giocato con i Jets dal 1997-99. periodi di un anno con i Jacksonville Jaguars (2007) e i Saints (2008) per chiudere la sua carriera.

Questo è il primo lavoro da capo allenatore della NFL per Glenn. È il secondo giocatore diventato allenatore assunto dalla sua ex squadra quest’anno dopo che Mike Vrabel è tornato ai Patriots. Entrambi stanno cercando di ribaltare le squadre dell’AFC East che hanno concluso nella metà inferiore della divisione.

Una delle prime cose che Glenn deve affrontare è: Elenco dei Jets.

Dopo un’altra stagione deludente a New York, il quarterback veterano Aaron Rodgers non ha dato un no definitivo o un sì definitivo sul suo ritorno la prossima stagione, delineando invece alcuni ipotetici scenari.

“Ci sono ovviamente molte ipotesi qui”, ha detto Rodgers. “Se voglio giocare – ipotetico n. 1. Se vogliono continuare – ipotetico n. 2. Sarei disposto a giocare per un’altra squadra – ipotetico n. 3”.

E poi, con un sorriso, Rodgers ha detto ai giornalisti: “La risposta è sì”.

Allo stesso tempo, l’ampio ricevitore Davant Adams Anche lui, acquistato dalla squadra di Las Vegas in ottobre, non ha confermato il suo ritorno a New York, dicendo che dopo la fine della stagione è stato un “vortice” e che non era sicuro dei suoi prossimi passi.

Diversi giovani giocatori hanno diritto a estensioni di contratto in questa offseason, incluso il cornerback Salsa Gardner ricevitore ampio Garrett Wilson corre indietro Sala Breece e punta del bordo Jermaine Johnson.

Linebacker Sherwood di Jamie , fine stretto Tyler Conklin angolare DJ Reed placcaggio giusto Morgan Mosè punta del bordo Haason Reddick sinistra Tyrone Smith sicurezza Chuck Clark e guardalinee difensivo Salomone Tommaso sono tutti coloro che hanno potuto partire liberamente.

I Jets devono ancora assumere un nuovo direttore generale. Martedì hanno intervistato 15 candidati, incluso il vicedirettore generale dei Comandanti Lance Newark.

