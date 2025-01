Secondo quanto riferito, Ben Johnson non ha alcun interesse per la posizione di allenatore dei Jets

I Detroit Lions hanno il miglior attacco della partita.

Ben Johnson ha fatto un ottimo lavoro guidando l’attacco, ma finalmente è giunto il momento per lui di espandere i suoi orizzonti.

In quanto tale, sarà uno dei prodotti più ambiti del campionato in questo ciclo di assunzioni.

Tuttavia sarà molto selettivo riguardo alla sua prossima destinazione.

Secondo un rapporto di Connor Hughes, il coordinatore offensivo dei Lions ha fatto sapere di non avere alcun interesse per la posizione di allenatore dei New York Jets (tramite Jets Videos).

L'OC dei Lions Ben Johnson non ha alcun interesse per il lavoro di capo allenatore dei Jets e lo ha "reso noto", riferisce @Connor_J_Hughes Non è previsto che i Jets presentino una richiesta formale per intervistare Johnson

I Jets non presenteranno nemmeno una richiesta per intervistarlo.

Johnson è un forte candidato per la posizione di capo allenatore in questa stagione.

Ha aiutato la squadra di Dan Campbell a conquistare la testa di serie numero 1 nella NFC e il miglior record del campionato.

Entrano nei playoff come uno dei più forti contendenti al Super Bowl.

Secondo quanto riferito, i Chicago Bears saranno una delle squadre che cercheranno di farlo atterrare in offseason, ma diverse squadre dovrebbero schierarsi fuori dalla sua porta.

Il 38enne potrebbe diventare il prossimo nella linea di giovani allenatori alla guida delle squadre.

La sua creatività come game designer e intrigante lo ha reso uno da tenere d’occhio e anche se i Lions non vincono tutto in questa stagione, si è guadagnato il diritto di essere a capo della propria squadra.

