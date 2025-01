Secondo quanto riferito, Ben Johnson sarebbe interessato ad allenare i Patriots

I New England Patriots non hanno mostrato segni di miglioramento in questa stagione.

Semmai tornarono indietro.

Certo, Drake Maye è stato emozionante da guardare e sembra il tipo di potenziale quarterback che potrebbero e dovrebbero cercare per sviluppare e costruire la propria squadra.

Per quanto riguarda Jerod Mayo, non ci sono state molte notizie positive.

Pertanto, i Patriots dovrebbero almeno considerare alcune delle altre potenziali opzioni.

Secondo un rapporto di Jeremy Fowler di ESPN, Ben Johnson potrebbe essere interessato alla loro posizione di capo allenatore.

L'OC Ben Johnson potrebbe puntare su Patrioti se passano da Jerod Mayo. Sarebbe difficile per lui rinunciare all'opportunità di allenare QB Drake Maye.

Johnson è stato uno degli assistenti allenatori più ricercati del campionato la scorsa stagione, ma ha scelto di restare con i Detroit Lions.

Ora, ci si aspetta che sia di nuovo in cima alla lista dei desideri di diverse squadre durante questo processo di assunzione.

Sembra un’opzione molto più competente per sviluppare il loro giovane quarterback.

Tuttavia, i rapporti dicono che il rapporto di Robert Kraft con Mayo è ottimo e non vede l’ora di dargli un’altra opportunità per dimostrare di essere a capo della squadra.

Inutile dire che potrebbe essere una decisione di cui potrebbero pentirsi.

Secondo quanto riferito, anche l’ex patriota Mike Vrabel sarebbe interessato a tornare a Foxborough e prendere le redini della squadra.

Quindi, anche se hanno ancora fiducia in Mayo, trasferire due dei migliori candidati alla carica di capo allenatore nella speranza che possa cambiare le cose è una decisione a dir poco rischiosa.

Per ora, però, non sembra che il suo lavoro sia in alcun modo in pericolo.

