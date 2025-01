Secondo quanto riferito, Bill Belichick ha raccolto l’interesse della NFL dopo aver accettato il lavoro dell’UNC

Bill Belichick ha finito per allenare a livello universitario dopo aver lasciato i New England Patriots la scorsa stagione, ma un altro lavoro nella NFL potrebbe ancora aspettarlo.

Le squadre della NFL hanno contattato Belichick per vedere se sarebbe disposto a lasciare il suo lavoro nella Carolina del Nord e diventare di nuovo un capo allenatore professionista. Lo ha riportato mercoledì la NFL Media. Tuttavia, Belichick attualmente non ha intenzione di tornare nella NFL, L’Athletic ha riferito della questione più tardi.

Secondo NFL Media, i Las Vegas Raiders, di proprietà di minoranza dell’analista di FOX Sports Tom Brady, sono tra le squadre che hanno chiesto informazioni sul possibile ritorno di Belichick nella NFL. I Raiders hanno licenziato l’allenatore Antonio Pierce dopo un’intera stagione martedì, dopo una stagione 4-13.

Con una mossa relativamente inaspettata, Belichick ha accettato di diventare capo allenatore dell’UNC all’inizio di dicembre. Il sei volte allenatore vincitore del Super Bowl non ha mai allenato al college e ha trascorso quasi 50 anni nella NFL.

Quali sono le aspettative per Bill Belichick nella sua prima stagione all’UNC?

Belichick, che ha trascorso la stagione 2024 nei media, voleva tornare ad allenare ad un certo livello prima di accettare l’incarico di UNC. Ha chiesto dei New York Jets‘ Robert Saleh, che era stato lasciato libero da capo allenatore, è stato licenziato a ottobre, secondo quanto riportato da diversi punti vendita a dicembre. L’Atletico ha sottolineato che allora non ci sono mai state discussioni “ufficiali” tra le parti.

Belichick si dimise in modo memorabile da capo allenatore dei Jets un giorno dopo essere stato assunto come capo allenatore dei Patriots. La decisione di Belichick ha contribuito a innescare momenti intensi dentro e fuori dal campo tra le due squadre durante le 24 stagioni di Belichick nel New England.

Oltre ai Raiders e ai Jets, i Jacksonville Jaguars, i Chicago Bears, i New Orleans Saints e i Patriots hanno attualmente posti vacanti come capo allenatore. Nel mese di dicembre, Lo riporta ESPN che Belichick e un certo numero di persone a lui vicine vedevano gli Orsi come il punto di atterraggio più attraente.

Se Belichick fosse interessato a tornare nella NFL, sarebbe chiaramente l’allenatore di maggior successo sul mercato. Oltre a sei vittorie al Super Bowl, Belichick guidò i Patriots a 17 titoli AFC East e nove titoli AFC. Gli mancano anche 15 vittorie per battere il record di vittorie di tutti i tempi di Don Shula.

Tuttavia, Belichick compirà 73 anni ad aprile. Se accetta un altro lavoro nella NFL, Belichick diventerà l’allenatore più anziano nella storia del campionato fino alla fine della stagione 2025.

Anche l’assunzione di Belichick potrebbe avere un costo. Ha un buyout di 10 milioni di dollari se lascia l’UNC prima del 1 giugno, ma quella cifra potrebbe essere diversa se Belichick accettasse il concerto della NFL, secondo NFL Media. La clausola rescissoria di Belichick scenderà a 1 milione di dollari se lascerà il 1° giugno o successivamente.

Belichick ha segnalato che sarebbe rimasto a Chapel Hill per un lungo periodo quando è stato presentato come capo allenatore dell’UNC a dicembre.

“Non sono venuto qui per andarmene”, ha detto Belichick.

