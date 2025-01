Secondo quanto riferito, Bjørne fa “compiti seri” su 1 candidato allenatore

I Chicago Bears hanno bisogno di grandi cambiamenti dopo che un buon inizio della stagione NFL 2024 ha portato al licenziamento dell’allenatore Matt Eberflus, la prima volta nella storia della franchigia che hanno apportato un cambio di allenatore durante una stagione.

L’allenatore ad interim Thomas Brown non ha vinto una partita, portando molti a credere che ci siano poche possibilità che venga preso in considerazione per essere il sostituto permanente.

Con questo in mente, secondo quanto riferito, i Bears stanno esplorando altri possibili candidati.

“I Bears sono alla ricerca di un ‘leader maschile’ per la loro prima partita nell’HC, e il GM Ryan Poles ha fatto ‘compiti seri’ sul DC Anthony Weaver dei (Miami) Dolphins, secondo Dianna Russini,” ha scritto JPAFootball su X .

𝗥𝗨𝗠𝗢𝗥𝗦: Quello #Orso alla ricerca di un “leader di uomini” per la loro apertura all’HC e il GM Ryan Poles ha fatto “compiti seri” su #Delfini DC Anthony Weaver, per @DMRussini (a/t: @FinsXtra) pic.twitter.com/ueRsSzqmtz — JPAFootball (@jasrifootball) 4 gennaio 2025

Sotto Weaver, la difesa dei Dolphins è all’ottavo posto nella NFL in punti a partita. mischia consentita, classificandosi anche al terzo posto in campionato per yard consentite.

Miami è iniziata con un record di 2-6, in parte a causa dell’assenza del quarterback infortunato Tua Tagovailoa, ma entrando nella settimana 18, i Dolphins hanno ancora una possibilità di raggiungere i playoff.

La difesa è la ragione principale per cui la squadra è riuscita a tenerla unita e potrebbe portare a una promozione a Weaver.

La difesa di Chicago non è stata un problema in questa stagione, e sarebbe utile se il prossimo allenatore riuscisse a ottenere un po’ più di coerenza dall’attacco.

I Bears sono 29esimi in termini di punteggio, quindi, anche se assumere un “leader di uomini” è importante per loro, hanno anche bisogno di qualcuno che possa far funzionare l’attacco.

