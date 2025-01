Secondo quanto riferito, c’è un aumento di tensione con Bradley Beal, Suns

La situazione tra Bradley Beal e i Phoenix Suns sembra peggiorare.

È stato recentemente riferito che i Suns sposteranno Beal in panchina mentre cercano di trovare maggiore stabilità con il loro quintetto iniziale e salire più in alto in classifica.

Apparentemente Beal è scontento di quella mossa e di alcune altre che diminuiscono il suo ruolo nella squadra.

Scrivendo su X, Evan Sidery ha detto che c’è “una vera tensione nell’organizzazione dei Suns attorno a Bradley Beal”.

Sidery ha scritto:

“Beal non è soddisfatto del suo ruolo e il fatto di essere spostato in panchina ora potrebbe aumentare le sue preoccupazioni”.

Sidery ha aggiunto che il passaggio di Beal in panchina potrebbe essere “uno stratagemma di Phoenix per fare pressione su Beal affinché rinunci alla sua clausola di non scambio”.

C’è vera tensione nell’organizzazione dei Suns attorno a Bradley Beal. Beal è stato scontento del suo ruolo e ora essere spostato in panchina potrebbe aumentare le sue preoccupazioni. Non sorprenderti se questa è una mossa di Phoenix per fare pressione su Beal affinché rinunci alla sua intera clausola di non scambio. pic.twitter.com/xdHNFtKJQp — Evan Sidery (@esidery) 6 gennaio 2025

I Suns potrebbero voler abbandonare Beal, ma non possono farlo a meno che lui non sia d’accordo.

Ha una clausola di non scambio davvero unica scritta nel suo contratto, il che significa che qualsiasi potenziale pacchetto che lo trasferisca in un’altra squadra deve essere approvato da lui.

Controlla il suo destino e il futuro in campionato.

Naturalmente, se non è soddisfatto della sua posizione nella squadra, può scegliere di rinunciare alla clausola di non scambio e passare ad un’altra franchigia.

Beal segna ancora più di 17 punti a partita e può essere di grande aiuto per molte squadre del campionato.

Ma prima di poter trovare una nuova casa nella NBA, Beal deve ignorare la sua clausola di non scambio e lasciare che i Suns elaborino un piano.

Se la tensione continua a crescere, potrebbe presto chiedere di lasciare Phoenix.

