Secondo quanto riferito, Davante Adams è “affascinato” per unire 1 NFL -Team

Quando i New York Jets si preparano a distinguersi con Aaron Rodgers, un altro cambiamento essenziale sembra essere all’orizzonte.

La riunione prevista tra Rodgers e Davante Adams a New York è destinata a finire prima che iniziasse davvero, con entrambe le stelle che ora si stanno potenzialmente dirette a nuove destinazioni.

Adams, che si è costantemente dimostrato come uno dei destinatari d’élite della NFL, potrebbe ritrovarsi in viaggio.

Rapporti recenti suggeriscono che Adams ha gli occhi surriscaldati sui caricabatterie di Los Angeles, che potrebbero avere coordinatori difensivi intorno a quella lega.

La possibilità che Adams lavorasse con Justin Herbert che presenta una formidabile minaccia offensiva che potrebbe rimodellare il paesaggio AFC.

Just In: Star WR Davante Adams è presumibilmente “affascinato” da #Chargers Se i Jets lo rilasciano, via @Sinow

Herbert e Adams sarebbero pericolosi 📈 pic.twitter.com/jniucjlmzn

– dov kleiman (@nfl_dovkleiman) 18 febbraio 2025