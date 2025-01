Secondo quanto riferito, Deion Sanders ha “forte interesse” per il lavoro di capo allenatore dei Raiders

Questa settimana i Las Vegas Raiders hanno licenziato sia l’allenatore Antonio Pierce che il direttore generale Tom Telesco.

L’ex star della NFL Deion Sanders potrebbe vedere una di quelle aperture?

È un’opportunità. Sanders, attuale allenatore dei Colorado Buffaloes, secondo quanto riferito “è molto interessato al lavoro (allenatore)”. Il campo di Sanders ha contattato i Raiders per esprimere interesse, ma non è chiaro se l’interesse sia reciproco, secondo il rapporto.

I Buffaloes sono andati 9-4 sotto Sanders in questa stagione, che segue una stagione 4-8 nel 2023. Sanders è stato in precedenza l’allenatore capo del Jackson State, che è andato complessivamente 27-6 nella sua stagione 2020-22.

Sanders ha allenato entrambi i suoi figli, il quarterback Shedeur Sanders e la sicurezza Shilo Sanders, in Colorado nelle ultime due stagioni, e il Pro Football Hall of Famer ha anche allenato Shedeur alla JSU e al liceo. Sanders ha dichiarato all’inizio di questa settimana che “l’unico” modo in cui potrebbe allenare nella NFL sarebbe se potesse allenare entrambi i suoi figli.

I Raiders sono 4-13 in stagione e sono andati 9-17 sotto Pierce da quando ha assunto la carica di capo allenatore ad interim nel 2023 e Telesco è stato licenziato dopo una sola stagione.

Deion Sanders dice che sta valutando la possibilità di allenare la NFL a Shedeur e Shiloh

Las Vegas ha bisogno di un quarterback a lungo termine e possiede la sesta scelta assoluta nel Draft NFL 2025; Sanders è probabilmente il miglior segnale in questa prossima bozza. Tuttavia, anche i Tennessee Titans (n. 1), Cleveland Browns (n. 2) e New York Giants (n. 3) hanno bisogno di un QB a lungo termine, quindi i Raiders dovrebbero potenzialmente scambiare Sanders.

I Raiders hanno richiesto interviste come capo allenatore al coordinatore offensivo dei Detroit Lions Ben Johnson e al coordinatore difensivo Aaron Glenn, al coordinatore difensivo dei Kansas City Chiefs Steve Spagnuolo, al coordinatore offensivo dei Baltimore Ravens Todd Monken, all’ex capo allenatore dei New York Jets Robert Saleh e all’ex capo allenatore dei Seattle Seahawks. Pietro Carroll.

