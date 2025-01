Secondo quanto riferito, Deion Sanders ha un “interesse molto forte” per l’apertura di 1 NFL

Deion Sanders è stato collegato per anni a diversi incarichi di capo allenatore della NFL.

D’altra parte, ha ripetutamente smentito tutte queste voci dicendo che non aveva alcun interesse ad allenare i professionisti.

Coach Prime ha parlato del rispetto eccessivo del gioco e di quanto abbiano diritto i giocatori di oggi, essendo orgogliosi di plasmare e fare da mentore ai giovani prima di diventare professionisti.

Tuttavia, un nuovo rapporto del Review Journal (tramite On3) afferma che potrebbe aver cambiato idea.

Apparentemente è “molto interessato” a prendere il posto di capo allenatore dei Las Vegas Raiders.

RAPPORTO: Deion Sanders ha un “forte interesse” per l’apertura del capo allenatore dei Las Vegas Raiders, per @anmeldelsesjournal. pic.twitter.com/wvseLQ1fv5 — On3 (@On3sports) 11 gennaio 2025

Eppure è l’esatto opposto di quello che ha detto questa settimana a Good Morning America.

Ha affermato che avrebbe preso una posizione di capo allenatore nella NFL solo se gli avesse permesso di allenare i suoi figli Shedeur e Shilo.

I Raiders erano in una posizione privilegiata per scegliere Shedeur nel Draft NFL, ma vincere due partite insignificanti lungo il percorso costò loro quell’opportunità.

D’altra parte, Shilo non è considerato un potenziale candidato alla NFL, ma qualsiasi squadra sarà felice di accettarlo in un pacchetto per ottenere Deion Sanders.

Ciò significa che i Raiders dovranno essere molto creativi per cercare di scambiare nel Draft NFL e ottenere Shedeur.

Altrimenti, sembra improbabile che Deion Sanders lasci Boulder per allenare i professionisti.

PROSSIMO: Tom Brady ha una chiara preferenza per il capo allenatore dei Next Raiders