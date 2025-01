Secondo quanto riferito, gli Steelers avrebbero rifiutato una richiesta di scambio da parte dei Bears per l’allenatore Mike Tomlin

I Chicago Bears stanno esplorando diverse opzioni per ricoprire la posizione di capo allenatore, incluso il mercato commerciale.

Hanno chiamato i Pittsburgh Steelers per ingaggiare l’allenatore Mike Tomlin, ma hanno rifiutato. Secondo un recente rapporto di ESPN. Un’altra squadra della NFL ha chiesto informazioni su Tomlin, che ha una clausola di non scambio, ma secondo il rapporto non è stata in grado di negoziare uno scambio.

Tomlin ha consegnato un messaggio all’inizio di questa settimana sulle potenziali offerte commerciali di altre squadre – “risparmia tempo.”

Gli Steelers vengono da una stagione 10-7 in cui hanno perso cinque partite combinate (regolari e postseason) alla fine della stagione, terminando con una sconfitta contro i Baltimore Ravens nel turno delle wild card.

Pittsburgh ha un record combinato di 183-107-2 nella stagione regolare, ha vinto il Super Bowl XLIII e non ha mai avuto una stagione perdente sotto Tomlin (2007-oggi). Tuttavia, gli Steelers non vincono una partita di playoff dalla stagione 2016.

Chicago è andata 5-12 in questa stagione, ostacolata da una serie di 10 sconfitte consecutive. È nel bel mezzo di una vasta ricerca di head coach che ha incluso interviste con il coordinatore offensivo dei Detroit Lions Ben Johnson, il coordinatore difensivo dei Lions Aaron Glenn, il coordinatore difensivo dei Minnesota Vikings Brian Flores, l’ex capo allenatore dei Dallas Cowboys Mike McCarthy e l’ex capo allenatore dei Seattle Seahawks. Pete Carroll, tra molti altri. I Bears hanno licenziato l’allenatore Matt Eberflus dopo più di due stagioni dopo aver perso contro i Lions nella settimana 13.

Il lavoro dei Bears HC è la migliore apertura nella NFL?

Chiunque sia il prossimo allenatore di Chicago, eredita un roster avvincente guidato dal quarterback e prima scelta assoluta del 2024 Caleb Williams, i wide receiver DJ Moore e Rome Odunze, i linebacker Tremaine Edmunds e TJ Edwards e il cornerback Jaylon Johnson.

I Bears sono una delle cinque squadre in cerca di un capo allenatore, le altre quattro sono i New York Jets, i New Orleans Saints, i Jacksonville Jaguars e i Las Vegas Raiders. I New England Patriots sono l’unica squadra ad assumere un nuovo allenatore in questa stagione, ovvero Mike Vrabel.

