Secondo quanto riferito, i Blue Jays stanno negoziando l’estensione del contratto con il giocatore chiave

I Toronto Blue Jays fanno parte di una delle migliori divisioni della Major League Baseball: l’American League East.

Dopo aver disputato la postseason negli ultimi due anni, i Blue Jays hanno saltato i playoff nel 2024, chiudendo con un record di 74-88 e finendo all’ultimo posto nell’AL East.

In una divisione che comprende Boston Red Sox, New York Yankees e Baltimore Orioles, i Blue Jays devono rimanere aggressivi in ​​offseason se vogliono rimanere competitivi.

Anche se i Blue Jays non hanno fatto molte mosse degne di nota finora in questa offseason, secondo quanto riferito stanno negoziando un prolungamento del contratto con un giocatore chiave.

Secondo Ben Nicholson-Smith tramite B/R Walk-Off su “X”, i Blue Jays stanno attivamente negoziando un prolungamento del contratto con Vladimir Guerrero Jr.

I Blue Jays “negoziano attivamente” un’estensione con Vladimir Guerrero Jr., per @bnicholsonsmith pic.twitter.com/KMRamgFmex — Uscita B/R (@BRWalkoff) 16 gennaio 2025

Guerrero Jr. è entrato in campionato nel 2019 con i Blue Jays e ha giocato tutte e sei le stagioni della sua carriera in MLB con la squadra.

Anche se Guerrero Jr. è destinato a diventare un free agent dopo la prossima stagione, i Blue Jays stanno agendo ora per cercare di assicurarsi che rimanga con la squadra in futuro.

Nel 2024, Guerrero Jr. ha giocato. in 159 partite, colpendo .323 con 30 fuoricampo, 103 RBI e .940 OPS.

Il quattro volte all-star è stato un punto fermo nella formazione dei Blue Jays ormai da alcuni anni, e convincerlo a firmare un’estensione sarebbe una grande vittoria per l’organizzazione.

Sebbene i Blue Jays non vincano un titolo AL East dal 2015, avere Guerrero Jr. offre loro maggiori possibilità di raggiungere quell’obiettivo nel 2025. nella fila.

