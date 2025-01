Secondo quanto riferito, i caricatori Khalil Mack intendono giocare nel 2025 dopo aver considerato il ritiro

Khalil Mack tornerà in griglia il prossimo autunno.

La star edge rusher, che compirà 34 anni a febbraio, si ritirerà per un’altra stagione e dovrebbe giocare nel 2025, Lo ha riferito mercoledì ESPN. Mack prese apertamente in considerazione il ritiro in seguito alla sconfitta della wild card dei Los Angeles Chargers contro gli Houston Texans.

“Ci sono molti pensieri diversi che mi passano per la testa in questo momento. Non posso davvero prendere una decisione definitiva su cosa farò”, ha detto Mack ai giornalisti mentre i giocatori dei Chargers svuotavano i loro armadietti dopo la sconfitta ai playoff. “Ho bisogno di parlare con mia moglie, trascorrere del tempo con i miei figli e cercare di non prendere decisioni avventate dopo la perdita. Sto cercando di essere impassibile durante questo processo e di pensare con chiarezza.”

Anche se Mack ha intenzione di continuare a giocare nel 2025, resta da vedere dove lo farà. Diventerà un free agent quando il nuovo anno di campionato inizierà a marzo, segnando la prima volta nella sua carriera che entrerà nel mercato aperto.

Mack potrebbe fare molto rumore in free agency a meno che i Chargers non lo proroghino prima di allora. È stato un Pro Bowler per la nona volta nei suoi 11 anni di carriera nel 2024 e ha totalizzato 39 contrasti, sei licenziamenti, due fumble forzati e un recupero di fumble.

I suoi 107,5 licenziamenti da quando è entrato nella NFL nel 2014 sono i terzi in quell’arco di tempo. Mack è al secondo posto nelle pressioni del quarterback (454), nei fumble forzati (32) e negli strip sack (24) e guida la lega nella fretta (256).

Se ottiene la libera agenzia, aspettati che Mack dia la priorità al vincitore. I suoi commenti dopo la sconfitta di fine stagione contro i Chargers lo hanno dimostrato.

“Non voglio uscire con una sconfitta in base a chi sono. Voglio assolutamente dare quella spinta e fare delle grandi giocate nei playoff”, ha detto Mack. “Cerco di non pensare troppo al futuro, ma di concedermi il tempo e la grazia per pensare alle cose.”

Mack ha raggiunto la postseason solo cinque volte nella sua carriera e ogni volta le sue squadre hanno perso le partite di apertura.

I Chargers finirono 11–6 nel primo anno di Jim Harbaugh come capo allenatore e finirono secondi nella AFC West mentre i Kansas City Chiefs vinsero il loro nono titolo consecutivo nella division. Sebbene la sconfitta dei Chargers contro i texani non sia stata piacevole, Mack sembrava ottimista sul futuro di Harbaugh e della squadra.

“È stato un anno speciale quando ci siamo resi conto di ciò che ha fatto nel breve tempo in cui è stato qui e del potenziale dell’edificio. La crescita è inevitabile”, ha detto Mack di Harbaugh. “È stato impressionante quello che siamo riusciti a fare e a ottenere risultati.”

Mack si è unito ai Chargers prima della stagione 2022 quando lo hanno acquisito in uno scambio di secondo turno con i Chicago Bears. Ha iniziato la sua carriera con i Raiders, che lo hanno selezionato con la scelta n. 4 assoluta nel draft 2014, prima di essere ceduto ai Bears alla vigilia della stagione 2018 per diverse scelte al primo turno.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.

