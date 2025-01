Secondo quanto riferito, i Dodgers, Padres e Blue Jays sono finalisti per la stella giapponese RHP Rōki Sasaki.

Le lotterie Roki Sasaki stanno per finire.

I Los Angeles Dodgers, San Diego Padres e Toronto Blue Jays sono finalisti per Sasaki, Lo ha riferito lunedì ESPN. La squadra di Sasaki ha detto ai New York Yankees, ai San Francisco Giants e ai Texas Rangers che il lanciatore fenomeno giapponese non firmerà con i loro club, secondo diversi rapporti (SÌ, Cronaca di San Francisco, Notizie del mattino di Dallas).

Inoltre, non è previsto che i New York Mets sbarchino Sasaki, per SOGNI. Anche i Chicago Cubs erano tra le squadre che incontrarono Sasaki.

Per quanto riguarda le squadre che ancora inseguono Sasak, i Padres lo ospitano questo fine settimana, Lo riporta l’Athletic. Ha anche incontrato i Toronto Blue Jays nella loro città natale, ha aggiunto The Athletic nel suo rapporto. Entrambe le squadre si erano già incontrate con Sasaki a Los Angeles.

I Dodgers hanno parlato con Sasaki almeno una volta durante il processo. Direttore generale Brandon Gomes ha detto ai giornalisti che sperava ancora di avere un altro incontro con Sasaki il 7 gennaio.

I Dodgers sono stati considerati uno dei favoriti per acquisire Sasaki per gran parte della offseason. Secondo quanto riferito, insieme ai Padres, hanno detto ad altri potenziali clienti internazionali che potenzialmente si qualificheranno e firmeranno la squadra come parte della classe internazionale 2026. L’aspettativa è che Sasaki prenda ad ogni costo la maggior parte del denaro del bonus pool internazionale disponibile. la squadra con cui firma.

Poiché Sasaki ha meno di 25 anni e non ha giocato sei stagioni nella NPB, è classificato come dilettante internazionale ed è limitato a un contratto di lega minore che richiede bonus alla firma internazionale che vanno da $ 7.555.500 a $ 5.146.200. A partire da mercoledì, le squadre possono effettuare scambi per aumentare la loro allocazione di bonus alla firma fino al 60% della cifra originale.

La sua squadra NPB, i Chiba Lotte Marines, ha rilasciato ufficialmente Sasaki il 9 dicembre, aprendogli una finestra di 45 giorni per firmare. Quindi ha tempo fino al 23 gennaio per prendere una decisione sul suo futuro in MLB.

I Dodgers hanno già affrontato la loro rotazione in questa offseason, firmando Blake Snell con un contratto di sei anni. Sebbene abbiano perso Walker Buehler in free agency, Shohei Ohtani tornerà sul monte nel 2025 e si prevede che Clayton Kershaw ritorni ad un certo punto durante la stagione.

Se Los Angeles conquistasse Sasaki, sarebbe uno dei round più grandi sulla carta degli ultimi tempi. La palla veloce di Sasaki supera le 100 miglia all’ora e l’anno scorso è andato 10-5 con un’ERA di 2,35 in 18 apparizioni. Ha eliminato 129 battitori in 111 inning in una stagione limitata dall’infiammazione alla spalla. Ha un record in carriera di 29-15 con un’ERA di 2,10 in quattro stagioni con infortuni ridotti con i Marines.

Tuttavia, i Padres non hanno effettuato acquisizioni o scambi significativi in ​​questa offseason. L’aggiunta di Sasaki consoliderebbe ulteriormente la rotazione dei Padres come uno dei migliori nel baseball, unendosi a artisti del calibro di Dylan Cease, Joe Musgrove, Michael King e Yu Darvish.

I Blue Jays sono stati tra i numerosi agenti liberi in questa offseason, ma molti di loro si sono persi. Tuttavia, hanno aggiunto il mitigatore Jeff Hoffman e hanno scambiato con il fuoriclasse seconda base Andrés Giménez in questa offseason.

Per quanto riguarda le squadre che ora sono a Sasaki, gli Yankees hanno già portato un altro grande nome per un lanciatore. A dicembre hanno firmato il titolare mancino Max Fried con un contratto di sette anni da 218 milioni di dollari. I Mets firmarono nuovamente Sean Manaea e aggiunsero Frankie Montas e Clay Holmes per rafforzare il loro staff di lanciatori. I Giants hanno aggiunto Justin Verlander alla loro rotazione all’inizio di gennaio dopo aver perso Snell. I Rangers hanno firmato nuovamente Nathan Eovaldi a dicembre.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.

