Secondo quanto riferito, i Jets hanno preso una decisione su Rex Ryan

I New York Jets sono alla ricerca di un nuovo allenatore e hanno condotto una ricerca approfondita senza nulla di intentato.

Un nome che è stato menzionato di recente è l’ex capo allenatore dei Jets Rex Ryan, che ha recentemente intervistato la squadra.

Tuttavia, un recente rapporto suggerisce che la squadra abbia già deciso se riportare Ryan in disparte.

Il giornalista di SNY Connor Hughes ha condiviso: “Rex Ryan, ho sentito, è tutto fuori, non succederà con i Jets”.

La squadra non arrivava ai playoff dal 2010, quando Ryan guidò i Jets alla partita del campionato AFC, quindi avrebbe senso per loro considerare di riportarlo indietro dato che non hanno avuto alcun successo da quando se n’è andato.

I Jets non sono migliorati dopo aver licenziato Robert Saleh durante questa offseason, e Ryan era considerato un candidato principale per assumere il ruolo di capo allenatore, quindi sarebbe una svolta sorprendente se risultasse vero.

Ryan ha anche alluso alla sua candidatura su ESPN domenica quando ha detto durante lo spettacolo pre-partita della NFL che non vedeva l’ora di battere Mike Vrabel due volte l’anno ora che Vrabel è l’allenatore capo dei New England Patriots.

A questo punto, non si sa chi sia il candidato principale, poiché i Jets potrebbero essere ancora all’inizio del processo e passare in rassegna quanti più nomi possibile prima di restringere l’elenco.

