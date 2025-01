Secondo quanto riferito, i patrioti decidono il coordinatore offensivo

Lo staff dei New England Patriots sotto la guida del nuovo allenatore Mike Vrabel sta iniziando a prendere forma e gli uomini che ricopriranno posizioni chiave giocheranno un ruolo significativo nella direzione in cui si dirigerà questa franchigia in ricostruzione nei prossimi anni.

Una delle posizioni più importanti è il ruolo di coordinatore offensivo, soprattutto considerando che i Patriots hanno un giovane e promettente quarterback in Drake Maye che sperano di trasformare in un degno successore di Tom Brady.

Secondo quanto riferito, i Patriots hanno assunto un coordinatore offensivo e, come Vrabel, è un altro volto familiare alla franchigia.

“I Patriots assumono Josh McDaniels come nuovo OC, dicono fonti NFL su FOX”, ha scritto Jordan Schultz a X.

BREAKING: Quello giusto #Patrioti assumendo Josh McDaniels come nuovo OC, dicono le fonti @NFLonFOX. McDaniels torna nel New England, questa volta sotto Mike Vrabel. Il sei volte campione del Super Bowl giocherà un ruolo chiave nello sviluppo di Drake Maye.

McDaniels è stato recentemente l’allenatore dei Las Vegas Raiders, che sotto la sua guida aveva un record di 9-16.

Aveva anche un record di 11-17 come capo allenatore dei Denver Broncos nel 2009 e nel 2010.

Ma i fan dei Patriots ricorderanno con affetto McDaniels come il loro coordinatore offensivo per buona parte della loro dinastia, prima dal 2006 al 2008 e poi ancora dal 2012 al 2021.

Prima del suo primo periodo, è stato assistente allenatore e poi allenatore dei quarterback a partire dal 2001, che è stato il primo anno di Brady da titolare.

Ora, McDaniels sarà uno degli uomini che lavoreranno con Maye, ma la differenza è che nessuno dei due avrà giocatori di talento celebri come Rob Gronkowski, Julian Edelman o Wes Welker.

Ma il New England ha la scelta numero 4 in assoluto nel Draft NFL 2025, oltre a molto spazio sul tetto salariale, e da lì Vrabel e McDaniels potrebbero essere in grado di costruire un ruolo di supporto decente nell’attacco.

