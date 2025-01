Secondo quanto riferito, i Raiders sono “innamorati” di 1 candidato allenatore

I Las Vegas Raiders hanno bisogno di molte cose in questo momento.

Non hanno un direttore generale o un quarterback in franchising.

Tuttavia, sembrano essere più interessati ad assumere prima un nuovo allenatore.

Naturalmente, non mancano i potenziali candidati per sostituire Antonio Pierce, ma secondo quanto riferito uno è solo.

“Mentre la ricerca dei Raiders HC inizia, c’è un nome da tenere d’occhio: (Detroit) Lions OC Ben Johnson. Si dice che l’organizzazione sia innamorata di lui e il tocco personale di Tom Brady abbia aiutato”, ha scritto su X.

Cucitura #Predoni Inizia la ricerca HC, un nome da tenere d’occhio: #Leoni OC Ben Johnson. Si dice che l’organizzazione sia innamorata di lui e il tocco personale di Tom Brady ha aiutato. La mia storia: https://t.co/tW4Smk3Withttps://t.co/tW4Smk3Wit — Ian Rapoport (@RapSheet) 11 gennaio 2025

Tuttavia, resta da vedere se Johnson sceglierebbe i Raiders rispetto ad altre squadre interessate a lui.

È il candidato più ambito della lega in questo momento, e i Raiders non hanno la situazione migliore in questo momento.

Potrebbe scegliere di andare in una squadra con un quarterback collaudato, il che avrebbe più senso per un allenatore dalla mentalità offensiva come lui.

I Raiders si sono piazzati tra le prime due scelte del Draft NFL 2025 con due vittorie di fine stagione, e ora devono affannarsi nella free agency o nel mercato commerciale per trovare un nuovo segnale chiamante.

Un allenatore innovativo e creativo come Johnson potrebbe essere proprio ciò di cui hanno bisogno per correggere la rotta, ma non può fare molto con le carte che ha in mano.

