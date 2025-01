Secondo quanto riferito, i Warriors sono in trattativa commerciale per il veterano dei Bulls

Di cosa hanno bisogno i Golden State Warriors per cambiare direzione in questa stagione?

Ci sono molte speculazioni e opinioni su questa domanda, ma gli Warriors ovviamente devono apportare alcune modifiche.

Secondo Evan Sidery, i Warriors inseguono Nikola Vucevic da “settimane”.

“Chicago vuole una scelta al primo giro per Vucevic, ma Golden State è disposto a includere solo il capitale del secondo giro. Golden State emetterebbe contratti in scadenza per eguagliare gli stipendi”, ha scritto Sidery.