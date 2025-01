Secondo quanto riferito, il Texas sta concedendo all’allenatore Steve Sarkisian un nuovo contratto di 7 anni a causa dell’interesse della NFL

Steve Sarkisian resta a scuola.

Il Texas e il suo allenatore hanno concordato un nuovo contratto di sette anni che aggiungerà un anno al suo attuale contratto e gli darà un aumento significativo. Lo ha riferito sabato ESPN. Il nuovo contratto di Sarkisian è arrivato dopo che ha ricevuto l’interesse delle squadre della NFL ma ha rifiutato due opportunità di colloquio per un’apertura. Secondo The Action Network.

Sabato, il direttore atletico del Texas Chris Del Conte ha pubblicato una foto con Sarkisian, che Sarkisian ha condiviso un messaggio “Hook’em”..

Sarkisian ha supervisionato una potente svolta in Texas. I Longhorns hanno raggiunto le semifinali dei College Football Playoff per il secondo anno consecutivo nel 2024, battendo Clemson e Arizona State prima di perdere contro l’Ohio State al Cotton Bowl. Inoltre, il Texas ha giocato il SEC Championship Game nella sua prima stagione nella conferenza, perdendo i tempi supplementari contro la Georgia.

In quattro stagioni in Texas, Sarkisian è andato 38-17. Il suo contratto precedente aveva sei stagioni rimaste e durò fino alla fine della stagione 2030.

Sarkisian è stato assunto dal Texas nel 2021 dopo aver lavorato con l’Alabama come coordinatore offensivo. All’epoca Sarkisian aveva appena vinto il suo secondo campionato da assistente. Tuttavia, ha avuto due precedenti lavori da capo allenatore prima di essere assunto dal Texas. È andato 34-29 in cinque stagioni a Washington prima di tornare alla USC, dove in precedenza aveva servito come assistente e coordinatore offensivo prima della stagione 2014. Il suo mandato alla USC si è concluso a metà della sua seconda stagione quando è stato messo in congedo amministrativo prima di essere licenziato dopo essersi presentato all’allenamento ubriaco.

Sarkisian ha detto a Joel Klatt di FOX Sports che condivide le sue lotte passate con l’alcol con la sua squadra e i giocatori all’inizio di ogni stagione per aiutare a costruire una “cultura della vulnerabilità”.

“Abbiamo tutti cose nel nostro passato su cui abbiamo dovuto lavorare e da cui andare avanti”, ha detto Sarkisian a Klatt nell’ultima stagione di “Big Noon Conversations”.

“Abbiamo creato un forum in cui i giocatori possono iniziare a condividere. Ciò che accade è l’empatia. So cosa stai attraversando e so che se guardi un po’ oggi, avrei qualcosa da darti. Toccalo, qualunque cosa accada. è che alla fine ci ha avvicinato.”

Nel frattempo alla USC, Sarkisian è stato anche coordinatore offensivo degli Atlanta Falcons per due stagioni. Ma ha detto a Klatt che ciò che ha imparato allenando con Pete Carroll alla USC e Nick Saban in Alabama gli ha insegnato le lezioni più importanti sul coaching.

L’HC del Texas Steve Sarkisian parla del suo viaggio verso la sobrietà

Ora cinquantenne, Sarkisian spera di replicare il successo ottenuto da entrambi gli allenatori negli ultimi vent’anni in Texas.

“Se guardi alle loro carriere, è nella seconda metà che hanno davvero decollato”, ha detto Sarkisian a Klatt. “Entrambi sulla cinquantina, e poi negli ultimi 20, 22 anni, hanno entrambi 72 anni, sono stati gli anni più belli della loro carriera.

“Beh, perché? Cos’è successo? Ho posto a entrambi la stessa identica domanda, e in realtà ho ottenuto la stessa identica risposta: avevano capito chi erano. Poi si sono allenati su chi erano, invece di cercare di essere qualcosa che erano Non quando cerchi di essere qualcosa che non sei, quando le avversità colpiscono, tutti intorno a te dicono: ‘Chi diavolo, non era quello.

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata.)