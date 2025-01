Secondo quanto riferito, Jimmy Butler non è interessato a giocare per 1 squadra NBA

Jimmy Butler ha recentemente dichiarato di voler provare di nuovo gioia giocando a basket e non crede che ciò sia possibile con i Miami Heat.

Apparentemente non pensa che sia possibile nemmeno con i Memphis Grizzlies.

Martedì, Chris Haynes, secondo NBACentral, ha riferito che Butler non è interessato a giocare per i Grizzlies.

Ciò è in qualche modo sorprendente perché Memphis sembra il tipo di squadra in cui Butler voleva andare.

Jimmy Butler non è interessato a giocare per i Memphis Grizzlies, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/3iQEVVe2Zl

— NBACentral (@TheDunkCentral) 7 gennaio 2025