Secondo quanto riferito, Jimmy Butler partirà per gli Heat in cambio della sua sospensione

Jimmy Butler dovrebbe iniziare venerdì per Miami quando ospiterà i Denver Nuggets. La partita sarà la sua prima da quando gli Heat hanno confermato di voler uno scambio e che cercheranno di soddisfare tale richiesta, secondo un rapporto di Chris Haynes. .

Gli Heat hanno sospeso Butler per le ultime sette partite per un comportamento ritenuto dannoso per la squadra. Miami è andata 3-4 in quelle gare.

E quando la sospensione fu pronunciata, non era chiaro se Butler avrebbe mai giocato di nuovo per Miami. Ma poiché non era stato fatto nessuno scambio – e apparentemente senza uno per il prossimo futuro – gli Heat non hanno elencato Butler nel loro rapporto sugli infortuni per la partita dei Nuggets.

In breve, se non è in questa lista, significa che gli Heat si aspettano che Butler giochi.

Butler non era con la squadra in un viaggio di sei partite a Sacramento, Golden State, Utah, Portland e poi Los Angeles contro Clippers e Lakers. Gli Heat non si sono allenati giovedì e avevano programmato di passare venerdì pomeriggio prima della partita di Denver.

Giovedì e venerdì era previsto che Butler incontrasse alcuni dirigenti della squadra. È probabile che incontrerà anche l’allenatore Erik Spoelstra, visti i commenti di Butler nella sua ultima intervista con i giornalisti dopo la sconfitta del 2 gennaio contro l’Indiana a Miami.

“Cosa voglio che accada? Voglio vedere che riacquisto la mia gioia giocando a basket, ovunque sia – lo scopriremo molto presto”, ha detto Butler. “Voglio ritrovare la mia gioia. Sono felice qui, fuori dal campo, ma voglio tornare da qualche parte in una posizione dominante. Voglio intervenire e aiutare questa squadra a vincere. In questo momento, non sto facendo Quello.”

La relazione di Butler con gli Heat – argomento di discussione ormai da settimane – non è mai stato peggio. Gli Heat hanno perso contro l’Indiana 128-115 Il 2 gennaio, Butler ha segnato esattamente nove punti e ha giocato esattamente zero secondi nel quarto quarto per la seconda partita consecutiva.

Il giorno successivo, gli Heat hanno annunciato la sospensione, invertendo la rotta rispetto alla dichiarazione del presidente della squadra Pat Riley a dicembre secondo cui Butler non sarebbe stato scambiato. Da allora la squadra è in trattative commerciali.

Ma scambiare Butler è complicato, poiché le nuove regole sul contratto collettivo pongono più problemi da affrontare per le squadre quando acquisiscono grandi contratti – e guadagnerà quasi 49 milioni di dollari in questa stagione, con un’opzione per guadagnare 52 milioni di dollari la prossima stagione.

Ha 35 anni e in questa stagione segna 17,6 punti di media. D’altra parte, è la media più bassa dalla sua terza stagione in NBA, più di dieci anni fa. D’altra parte, in questa stagione sta ottenendo il miglior 55% in carriera.

Butler è stato il miglior giocatore di due squadre Heat che sono andate alle finali NBA. Aveva diritto a un’estensione di due anni da 113 milioni di dollari a partire dalla scorsa estate. Il rapporto di Butler con gli Heat si è inasprito quando non gli è stato offerto un contratto.

Rapporto dell’Associated Press.

