Secondo quanto riferito, Kevin Durant ha chiuso l’ultimo commercio

Jimmy Butler è ora membro dei Golden State Warriors.

Ma se non fosse per Kevin Durant e la sua apparente riluttanza ai guerrieri, le cose avrebbero potuto sembrare molto diverse mercoledì sera.

In un discorso di “alzati”, per. Nbacentrale, Brian Windhorst ha rivelato che esisteva un accordo che avrebbe restituito Durant a Warriors e Butler a Phoenix Suns.

Ma quando Durant si fece avanti e chiarì che non era interessato a esso, Warriors andò avanti e formò il pacchetto che portava loro Butler.

C’era un appuntamento in atto che avrebbe mandato Kevin Durant a Golden State, Jimmy Butler a Phoenix e Andrew Wiggins a Miami, ma Durant è intervenuto per chiuderlo per. @Windhorstspn

