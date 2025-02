Secondo quanto riferito, Kevin Durant non è contento delle recenti interviste commerciali

Nei giorni precedenti al periodo commerciale della NBA di questa settimana, le voci affermavano che Phoenix Suns era aperta all’idea di spostare Kevin Durant.

Per molti, è stato un concetto scioccante e frustrante.

In effetti, anche Durant era scioccato e frustrato.

Brian Windhorst riferisce che Durant “non era felice” che il suo nome era stato lanciato in potenziali operazioni.

“Non era felice di essere stato messo nei negoziati commerciali. Penso che sia imprevedibile ciò che accadrà nei prossimi mesi perché è la natura di questo sport, ma penso che in questo momento sia ragionevole prevedere che Durant si romperà con i soli in estate “, ha detto Windhorst, Pr. Nbacentral.

Altre squadre hanno imparato che non vogliono un Durant infelice, quindi i soli devono stare attenti ad andare avanti.

Brian Windhorst afferma che Kevin Durant non era soddisfatto del fatto che il suo nome fosse coinvolto nei negoziati commerciali e potesse essere scambiato quest’estate “Non era felice di essere stato messo nei negoziati commerciali. Penso che sia imprevedibile ciò che accadrà nei prossimi mesi perché è la natura di questo sport ma … pic.twitter.com/to4i7kgg4g – nbacentral (@thedunkcentral) 7 febbraio 2025

È stato un po ‘scioccante sentire i soli a pensare a uno scambio con Durant.

È ancora il giocatore più importante di Phoenix ed è in media 26,9 punti, 6,1 rimbalzi e 4,2 assist al giorno. Combattere quest’anno.

D’altra parte, Suns è in un posto difficile e ha un po ‘di potere di contrattazione o altri contratti che possono muoversi.

Se le loro spalle fossero contro il muro e volevano davvero fare acquisti, Durant poteva prenderli molto.

Ma questo invia un messaggio a Durant e potrebbe non dimenticare presto.

I Golden State Warriors erano interessati a Durant e hanno cercato di prenderlo questa settimana, ma il giocatore ha chiarito che non vuole tornare a questo franchise e ha ancora un NAG.

Ciò significa che non accede facilmente e questo può creare un grande mal di testa e una perdita per i soli in estate.

Suns aveva già abbastanza di cui preoccuparsi, ma la loro scadenza commerciale ha semplicemente peggiorato le cose.

PROSSIMO: Insider Names 1 Team che potrebbe perseguire Kevin Durant durante l’alta stagione