Secondo quanto riferito, l’East Team è disponibile ad assumere il contratto di Bradley Beal

Non è un segreto che i Phoenix Suns vogliano separarsi da Bradley Beal, ma non possono farlo.

Beal è una delle poche stelle della NBA abbastanza fortunate da avere una clausola di non scambio scritta nel suo contratto, il che significa che può approvare o rifiutare qualsiasi potenziale scambio che lo spinge.

Secondo Evan Sidery, i Chicago Bulls sono “aperti” ad accettare il contatto di Beal, ma richiederebbe tre scelte al primo turno.

“Tenete d’occhio non solo la scelta dei Suns acquisita dai Jazz in fase di scambio, ma anche la prima scelta dei Bucks nel 2031 se vengono coinvolti con Zach Lavine,” ha scritto Sidery su X.

I Bulls sono aperti ad accettare il contratto di Bradley Beal, ma potenzialmente richiederebbero tre scelte al primo turno per realizzarlo. Tieni d’occhio non solo la scelta dei Suns acquisita dal Jazz scambiato, ma anche la prima scelta dei Bucks del 2031 se vengono coinvolti con Zach Lavine. pic.twitter.com/ckd82llxny – Evan Sidery (@Esidery) 27 gennaio 2025

I Suns hanno appena convertito una scelta al primo turno in tre con uno scambio intelligente e strategico con gli Utah Jazz la scorsa settimana.

Sono disposti a voltarsi e dare quei pickup per rendere felici i Bulls?

I Suns stanno cercando di accaparrare Jimmy Butler, ma non possono farlo con il contratto di Beal sui libri.

Lo spostamento di Beal richiederebbe probabilmente che tre o quattro squadre siano coinvolte in un enorme accordo che sposti più giocatori.

I Suns potrebbero dover fare qualcosa di drastico come rinunciare a tre scelte al primo turno per ottenere ciò che vogliono.

Naturalmente, nulla di tutto ciò accadrà a meno che Beal non sia d’accordo.

Sarebbe felice di giocare per i Bulls, soprattutto se fossero senza Zach Lavine?

Se a Beal l’idea non piace, dirà di no, e i Suns torneranno allo Square One cercando di capire cosa fare.

I Bulls sono aperti a prendere Beal, ma lui ha ancora l’ultima parola.

PROSSIMO: Secondo quanto riferito, i Bulls sono aperti a scambiare tutti i giocatori tranne 1