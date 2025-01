Secondo quanto riferito, lo spogliatoio di Notre Dame sta combattendo un’epidemia di influenza prima dell’Orange Bowl

C’è un’epidemia di influenza nello spogliatoio di Notre Dame che è significativa per alcuni giocatori, ma ha colpito soprattutto i rinforzi e le squadre speciali. Secondo un recente rapporto di On3.

Da allora altre notizie indicano che la malattia si è attenuata negli ultimi giorni, ma non tutti i giocatori si sono completamente ripresi.

Notre Dame affronterà la Penn State giovedì sera all’Orange Bowl, dove gli allenatori James Franklin e Marcus Freeman faranno la storia quando le loro squadre si affronteranno. Semifinali dei playoff del College Football .

5 Notre Dame combatte irlandese ND -1.0

-116

O 45.5

4 Penn State Nittany Lions alimentatore +1.0

-104

U45.5



BENE. La testa di serie 7 Notre Dame è favorita per un punto rispetto alla PSU n. 6 prima del calcio d’inizio. È a una vittoria dal raggiungere la partita per il titolo nazionale dopo aver eliminato la Georgia n. 2 e l’Indiana n. 10 nei turni precedenti.

Combattere il quarterback irlandese Riley Leonard è la seconda migliore quota per vincere CFP MVP +475 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 57,50). Geremia Amore offre la settima migliore quota di +2000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 210).

Resta da vedere se l’epidemia di influenza influenzerà il campionato di Notre Dame.

