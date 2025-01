Secondo quanto riferito, Maverick Carter sta cercando di fondare una nuova lega di basket

Anche se Maverick Carter non è mai arrivato in NBA, è sempre stato una figura di spicco nella lega.

Questo, ovviamente, a causa del suo legame con LeBron James.

Carter ha sempre fatto parte della cerchia ristretta di LeBron.

Ha sfruttato al massimo il suo senso degli affari e le sue conoscenze per diventare un uomo d’affari di grande successo a pieno titolo.

Ora Carter sta valutando una nuova impresa.

Secondo un rapporto di Front Office Sports, Carter sta ora conducendo un’iniziativa per raccogliere 5 miliardi di dollari per istituire un nuovo torneo internazionale di basket per rivaleggiare con l’NBA (tramite NBA Central).

Secondo quanto riferito, il socio in affari di LeBron James, Maverick Carter, è a capo di un gruppo di investitori che mirano a raccogliere 5 miliardi di dollari per creare una lega internazionale di basket in grado di rivaleggiare con la NBA. @Attività commerciale. (t/t @FOS ) pic.twitter.com/SSCsiWiyyI — NBACentral (@TheDunkCentral) 16 gennaio 2025

Naturalmente, sarà più facile a dirsi che a farsi.

L’NBA è assolutamente potente ed è stata ai vertici del gioco per così tanto tempo.

Ciò non significa che i tifosi non accoglieranno con favore un altro torneo di altissimo livello, qualora dovesse verificarsi.

La lega ha piani di espansione da anni e alcuni credono che potrebbero anche avere alcune squadre all’estero.

Se questa dovesse diventare una minaccia legittima per la lega, molto probabilmente darebbero un calcio agli ingranaggi e metterebbero in moto questi piani il prima possibile.

E con LeBron James molto probabilmente diretto al tramonto della sua carriera, non sarebbe scioccante vederlo collaborare con il suo amico di sempre e socio in affari in questa impresa ad un certo punto.

